«Всіх на всіх»: Нормандська четвірка узгодила обмін полоненими до кінця року - ЗМІ



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Лідери Нормандської четвірки домовилися про проведення обміну полоненими

На переговорах в Парижі лідери Нормандської четвірки домовилися про проведення обміну полоненими між Україною та контрольованими РФ бойовиками «Л/ДНР» до кінця року.

Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на джерела в офіційній українській делегації.

Також зазначається, що сторони погодили продовження закону про особливий статус Донбасу.

За інформацією росЗМІ, обмін відбудеться у форматі «всіх на всіх»

Як відомо, 3 грудня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що прийняття нового закону про особливий статус Донбасу поки не планується. За його словами, Верховна Рада просто не встигне до кінця року підготувати і розглянути новий документ.

Нагадаємо, у Парижі відбулася перша двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним.

Зокрема, вони говорили про вибори на Донбасі і відновлення українського контролю над кордоном, але якихось домовленостей не досягли. За словами співрозмовника, Путін наполягав на тому, що на непідконтрольних територіях мусять спершу пройти вибори, а уже потім Україна отримає можливість контролювати кордон. Володимир Зеленський не погодився з такою пропозицією

За інформацією ЗМІ, учасники «нормандського саміту» не змогли домовитися про розведення сил на Донбасі.

Також глава МВС Арсен Аваков повідомив, що у переговорах Нормандської четвірки «зради немає».