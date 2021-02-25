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    Встановлено імена двох загиблих армійців, загиблих у пожежі в бліндажі (ФОТО)

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    Хлопці були родом з Кременчука, Сумської та Рівненської областей - Встановлено імена двох загиблих армійців, загиблих у пожежі в бліндажі (ФОТО)
    Хлопці були родом з Кременчука, Сумської та Рівненської областей
    Ілюстраційне фото

    Третього бійця Михайла Капрана поховали на батьківщині. Він помер від опіків

    Під час пожежі в бліндажі одного з підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського загинули старший солдат, солдат-навідник і командир бойової машини.

    Пожежа сталася 20 лютого на Донбасі. Під час розбирання конструкцій через два дні 22 лютого, там виявили тіла двох військових. Третього бійця доставили до опікового центру з опіками 90% тіла, але того ж дня він помер від отриманих ран.

    Хлопці були родом з Кременчука, Сумської та Рівненської областей, передає «Цензор.НЕТ».

    У вогні загинули:

    Микола Іванович Лебідь, старший солдат, військовослужбовець 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр, мешканець міста Кременчук Полтавської області. Дата прощання буде визначена після отримання результатів ДНК-експертизи.

    Микола Лебідь

    Микола Лебідь

    Василь Олегович Килюшик, мешканець міста Вараш Рівненської області, командир бойової машини 2-го взводу 2-ї роти 16-го ОМПБ 58-ї ОМПБр. Дата прощання буде визначена після отримання результатів ДНК-експертизи.

    Василь Килюшик
    Василь Килюшик

    Михайло Володимирович Капран (помер від опіків у Харківському опіковому центрі 22 лютого), мешканець міста Лебедин Сумської області, солдат, навідник 16-го ОМПБ 58-ї ОМПБр. Похований 24 лютого у Лебедині.

    Нагадаємо, 22 лютого в районі Авдіївки, що на Донеччині, внаслідок смертельного поранення, завданого російськими окупантами, загинув український військовий Сергій Петраускас.


    Теги: пожежа Донбас смерть військові солдат
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