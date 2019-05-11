Вулиця Гандзюк: мер Херсона обіцяє подати апеляцію



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Ктерина Гандзюк Фото: ВВС

У мерії вивчать, які саме порушення знайшов суд, проте міський голова впевнений, що порушень немає, прийняте депутатами на сесії рішення відповідає вимогам законодавства

Міський голова Херсона Володимир Миколаєнко запевнив, що як тільки у мерії отримають рішення Херсонського окружного адмінсуду щодо скасування рішення сесії Херсонської міськради про перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Гандзюк, буде подана апеляція. Про це повідомляє «Укрінформ».

«У нас немає на сьогоднішній день рішення суду. Я із засобів масової інформації дізнався не дуже гарну новину, що скасовано рішення сесії в частині перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Каті Гандзюк. Я думаю, після того, як буде ознайомлення з рішенням суду, обов’язково буде апеляція», - сказав Миколаєнко.

Він зазначив, що у мерії вивчать, які саме порушення знайшов суд. Проте міський голова впевнений, що порушень немає, прийняте депутатами на сесії рішення відповідає вимогам законодавства.

Як повідомлялось, 10 травня Херсонський окружний адміністративний суд відмінив рішення Херсонської міської ради щодо перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, раніше у Херсоні депутати перейменували вулицю Лютеранську на вулицю Катерини Гандзюк. Згодом активісти прийшли у міську раду з вимогою не допустити такого перейменування.