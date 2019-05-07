Справа Гандзюк: підозрюваному Павловському суд заборонив виїзд за кордон



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Екс-помічник депутата Ради Миколи Паламарчука (БПП) Ігор Павловський Фото: ТСН.ua

Судову ухвалу було прийнято за клопотанням Служби безпеки України

Шевченківський районний суд Києва заборонив виїзд за кордон колишньому помічнику депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука (Блок Петра Порошенка) Ігорю Павловському, підозрюваному в причетності до вбивства виконувача обов'язків керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк. Про це йдеться в рішенні суду.

Судову ухвалу було прийнято 26 квітня за клопотанням Служби безпеки України.

Цим же рішенням Павловського відпустили з-під варти під домашній арешт із забороною залишати місце проживання з 20:00 до 07:00 наступного дня.

Також він зобов'язаний прибувати до слідчого і прокурора на першу вимогу; не виходити з населеного пункту, в якому він проживає або перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками в кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, 2 травня одного із фігурантів справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського Шевченківський районний суд Києва відпустив під домашній арешт. Він буде змушений носити електронний браслет.

Раніше Генеральна прокуратура України змінила підозру голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який є фігурантом у справі вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, у зв'язку із наявними у слідства підставами.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

Джерело: Українські новини