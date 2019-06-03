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    В'ятрович відповів послам Польщі та Ізраїлю, яких обурив пам’ятник Шухевичу

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    <span>У травні в Івано-Франківську відкрили пам'ятник головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу</span> - В'ятрович відповів послам Польщі та Ізраїлю, яких обурив пам’ятник Шухевичу
    У травні в Івано-Франківську відкрили пам'ятник головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу
    Фото: Facebook Руслана Марцинківа

    «Між Польщею та Ізраїлем тривають жорсткі дискусії про минуле. Але в Україні посли обох країн, ніби, знайшли спільну мову», - зауважив В'ятрович

    Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що посли Польщі та Ізраїлю, які розкритикували встановлення в Івано-Франківську пам’ятника Шухевичу, займаються «російською пропагандою проти українського визвольного руху».

    Про це він написав 3 червня у соцмережі Facebook.

    «Між Польщею та Ізраїлем тривають жорсткі дискусії про минуле. Але в Україні посли обох країн, ніби, знайшли спільну мову. Хоча правильніше буде сказати «общій язик», і звісно, він «русскій». Листа до мера Івано-Франківська написано англійською, але суть його - російська. Адже зміст - повторення тез російської пропаганди проти українського визвольного руху», - зауважив В'ятрович.

    Нагадаємо, посол Польщі Бартош Ціхоцький i посол Ізраїлю Джоел Ліон написали листа до мера Івано-Франківська, висловлюючи протест проти відкриття пам’ятника Роману Шухевичу.

    Посольство Польщі в Україні оприлюднило лист, адресований меру Івано-Франківська.

    Як відомо, наприкінці травня в Івано-Франківську відкрили пам'ятник головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу.

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