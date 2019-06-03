В'ятрович відповів послам Польщі та Ізраїлю, яких обурив пам’ятник Шухевичу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У травні в Івано-Франківську відкрили пам'ятник головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу Фото: Facebook Руслана Марцинківа

«Між Польщею та Ізраїлем тривають жорсткі дискусії про минуле. Але в Україні посли обох країн, ніби, знайшли спільну мову», - зауважив В'ятрович

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що посли Польщі та Ізраїлю, які розкритикували встановлення в Івано-Франківську пам’ятника Шухевичу, займаються «російською пропагандою проти українського визвольного руху».

Про це він написав 3 червня у соцмережі Facebook.

«Між Польщею та Ізраїлем тривають жорсткі дискусії про минуле. Але в Україні посли обох країн, ніби, знайшли спільну мову. Хоча правильніше буде сказати «общій язик», і звісно, він «русскій». Листа до мера Івано-Франківська написано англійською, але суть його - російська. Адже зміст - повторення тез російської пропаганди проти українського визвольного руху», - зауважив В'ятрович.

Нагадаємо, посол Польщі Бартош Ціхоцький i посол Ізраїлю Джоел Ліон написали листа до мера Івано-Франківська, висловлюючи протест проти відкриття пам’ятника Роману Шухевичу.

Посольство Польщі в Україні оприлюднило лист, адресований меру Івано-Франківська.

Як відомо, наприкінці травня в Івано-Франківську відкрили пам'ятник головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу.