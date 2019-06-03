Посли Польщі та Ізраїлю засудили відкриття пам'ятника Шухевичу в Івано-Франківську



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У травні в Івано-Франківську відкрили пам'ятник головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу Фото: Facebook Руслана Марцинківа

Шухевич був персонально відповідальний за те, що забрав життя десятків тисяч людей, підкреслили у листі польський та ізраїльський посли

Посол Польщі Бартош Ціхоцький i посол Ізраїлю Джоел Ліон написали листа до мера Івано-Франківська, висловлюючи протест проти відкриття пам’ятника Роману Шухевичу.

Про це 3 червня повідомляється у Facebook посольства Польщі.

«Посли нагадують, що люди, які вижили після масових убивств, у яких Роман Шухевич відіграв вирішальну роль, досі живуть в Україні, Польщі та Ізраїлі», - йдеться у повідомленні.

Посольство також оприлюднило лист, адресований меру Івано-Франківська.

«Цим листом ми користуємося нагодою опротестувати ваше рішення й хочемо нагадати дітям Івано-Франківська, їхнім батькам і їхнім бабусям і дідусям, що Роман Шухевич був персонально відповідальний за те, що забрав життя десятків тисяч рівних собі - кулями, вогнем, зґвалтуванням, тортурами та іншими звірячими методами - тільки тому, що вони молилися Богу польською або івритом», - ідеться в листі.

Як відомо, про відкриття пам'ятника Роману Шухевичу в Івано-Франківську повідомив у Facebook мер Руслан Марцинків 23 травня після відкриття монументу.

«Роман Шухевич в Івано-Франківську не потребує зайвих представлень. Тим паче дивно, що до цього в нашому місті не було гідного пам'ятника йому. Цей монумент - засторога ворогам і знак для всієї України, що нація пам'ятає своїх Героїв!» - написав Марцинків.

Нагадаємо, раніше Київрада вшанувала 69-ту річницю з дня загибелі Головного командира Української повстанської армії, генерал-хорунжого Романа Шухевича - «Тараса Чупринки».