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    Вже у цьому місяці вчителям підвищать зарплату на 20%. Кабмін затвердив тарифну сітку

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    Вчителів очікують підвищення заробітної плати - Вже у цьому місяці вчителям підвищать зарплату на 20%. Кабмін затвердив тарифну сітку
    Вчителів очікують підвищення заробітної плати
    Фото з відкритих джерел

    Уряд затвердив підвищення зарплат освітянам

    На засіданні уряду міністри затвердили нову тарифну сітку для розрахунку зарплат співробітникам бюджетних установ. Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

    Прем'єр-міністр зазначив, що це рішення не було спонтанним, на нього були закладені кошти при прийнятті національного бюджету на 2021 рік.

    «Уряд виділив у цьому році на зарплати вчителям майже 100 млрд грн. Тому сьогоднішнє рішення абсолютно прораховано і забезпечено відповідними фінансами», – підкреслив Денис Шмигаль.

    Нагадаємо, що у державному бюджеті України на 2021 рік на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти передбачено 99,6 млрд грн.

    З 1 січня зарплати вчителів зросли на 20% – МОН.

    У грудні 2020 року, уряд обіцяв з наступного року підвищення зарплат вчителів на 25%.

    Також уряд планує затвердити рішення щодо закупівлі у 2021 році шкільних автобусів на суму близько 450 млн грн.

    Теги: Кабмін школа уряд вчитель Денис Шмигаль
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