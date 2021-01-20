Вже у цьому місяці вчителям підвищать зарплату на 20%. Кабмін затвердив тарифну сітку

Уряд затвердив підвищення зарплат освітянам

На засіданні уряду міністри затвердили нову тарифну сітку для розрахунку зарплат співробітникам бюджетних установ. Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Прем'єр-міністр зазначив, що це рішення не було спонтанним, на нього були закладені кошти при прийнятті національного бюджету на 2021 рік.

«Уряд виділив у цьому році на зарплати вчителям майже 100 млрд грн. Тому сьогоднішнє рішення абсолютно прораховано і забезпечено відповідними фінансами», – підкреслив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що у державному бюджеті України на 2021 рік на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти передбачено 99,6 млрд грн.

З 1 січня зарплати вчителів зросли на 20% – МОН.

У грудні 2020 року, уряд обіцяв з наступного року підвищення зарплат вчителів на 25%.

Також уряд планує затвердити рішення щодо закупівлі у 2021 році шкільних автобусів на суму близько 450 млн грн.