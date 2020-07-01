Польща сьогодні відновила авіасполучення з Україною



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Літаки авіакомпанії Wizz Air були прийняті та відправлені до Варшави і Вроцлава

Рейси з польських міст вже приймають Лондон, Глазго, Бірмінгем, Единбург і Київ

Польща з 1 липня відновила регулярне авіасполучення з Україною. Відповідне розпорядження прийняв польський уряд, передає Dziennik Polski.

Зазначається, що сьогодні вранці, 1 липня, вперше з березня 2020 року пасажири вирушили до Києва.

Згідно з даними міжнародного аеропорту «Київ» імені Сікорського, вжe у першій половині дня літаки авіакомпанії Wizz Air були прийняті та відправлені до Варшави і Вроцлава.

Про відновлення польотів до інших українських міст інформації поки немає.

Видання інформує, що польський уряд також скасував заборону на польоти до Великобританії.

«Рейси з польських міст вже приймають Лондон, Глазго, Бірмінгем, Единбург і Київ. У п'ятницю, 3 липня, відновляться рейси до Парижу», - йдеться у повідомленні.

До відома, п’ять країн відкрили свої кордони для українських туристів.

Також сьогодні, 1 липня, перші українські туристи вже прилетіли до Туреччини.

У світі станом на ранок 1 липня зафіксовано 10 590 724 випадків коронавірусу, зокрема 514 020 летальних випадків та 5 798 270 одужали. Про це свідчать дані Worldometers.

За минулу добу було зафіксовано 12 968 нових випадків коронавірусу, зокрема 5 432 в Мексиці, 4 133 в Пакистані і 1 094 у Болівії.

У США на сьогодні зафіксовано 2 727 853 випадки коронавірусу, на другому місці в антирейтингу залишається Бразилія — там з початку пандемії захворіли 1 408 485 осіб.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що станом на 30 червня, в Україні вже 57 активних хворих на 100 тисяч населення.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд посилить карантинні обмеження, якщо в Україні кількість активних хворих на 100 тисяч населення сягне позначки у 60 хворих.

До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 1 липня підтверджено 44 998 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 664 нових випадків коронавірусу, це на 42 випадки менше, ніж учора (706). Одужали – 433 (вчора 88), загалом за час пандемії вилікувались 19 548 осіб. Померли за добу – 14 (вчора 12), загалом летальних випадків – 1 173.

Коронавірус в Україні

Всього 44998

Хворіють 24277

Одужали 19548

Померли 1173

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У Києві станом на ранок 1 липня підтверджено 5138 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 101 особу (вчора 57).

У Київській області зафіксовано 2610 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 25 осіб. За попередню добу збільшення складало 39 осіб.