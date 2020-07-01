Порошенко і «Європейська солідарність» – абсолютні лідери довіри у Львові, - опитування



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Позитивне ставлення до Петра Порошенка висловили 47,2% опитаних львів'ян

Партія Зеленського «Слуга народу» опинилася на шостому місці за результатами соцопитування львів'ян

П’ятий президент України Петро Порошенко користується найбільшою довірою серед жителів Львова. Про це свідчать результати опитування центру «Социс», яке було проведене на замовлення телеканалу «Еспресо».

Позитивне ставлення до Порошенка висловили 47,2% опитаних, негативне 25,2%. Натомість чинного президента Володимира Зеленського позитивно оцінюють тільки 18,2% опитаних, 51,3% опитаних висловили негативне ставлення.

Святослав Вакарчук отримав 40% негативного ставлення і 23,4% - позитивного.

73% опитаних вважають, що події в Україні рухаються у неправильному напрямку.

Якби вибори Президента відбувалися найближчим часом, то за Петра Порошенка серед тих хто визначився і готові голосувати віддали голоси понад 45,1% львів’ян. За Володимира Зеленського – 11,1%, Анатолія Гриценка -8,1%, Ігоря Смешка - 6,5%, Андрія Садового - 6%, Юлію Тимошенко - 4,6%, Святослава Вакарчука 4,4%, Олега Ляшка - 2,6%.



Серед політичних сил беззаперечне лідерство має партія Петра Порошенка «Європейська солідарність». Якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, за неї готові віддати голоси майже 43% тих, хто визначився і піде на вибори. На другому місці - партія «Голос» 12,5%. Партію «Слуга народу» готові підтримати 8%, Об‘єднання «Самопоміч» 7%, ВО «Свобода» 5,5%, ВО «Батьківщина» 5.3%.

На виборах до Львіської міськради «Європейську Солідарність» готові підтримати 29%, «Самопоміч» - 16%, «Голос» - 11%, ВО «Свобода» 6,8%, «Українську Галицьку партію» 6,3%.

На шостому місці - партія Зеленського «Слуга народу», яку готові підтримати 5,5%. 5,4% набирає партія «Громадянська позиція».

Якби вибори Львівського міського голови відбувались найближчої неділі, то за Андрія Садового (Об’єднання «Самопоміч») готові проголосувати 35,7% серед тих, хто визначився і прийде на вибори, за кандидата від «Європейської солідарності» Олега Синютку 14,4%, за кандидата від ВО «Свобода» Руслана Кошулинського 14,1%.



Дослідження проводилося методом телефонного опитування з 17 по 23 червня. Дослідження було проведено в усіх адміністративно-територіальних районах міста та населених пунктах, які входять до Львівської міської ради. Результати репрезентують доросле населення Львова за такими показниками, як вік (старші 18 років), стать, а також поділ на райони. Загалом було опитано 2000 респондентів.