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    Дубінський зібрався проходити детектор брехні разом з Арахамією в прямому ефірі

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    Нардеп&nbsp;<span>Дубинський повідомив, що пройде поліграф разом з Арахамією</span> - Дубінський зібрався проходити детектор брехні разом з Арахамією в прямому ефірі
    Нардеп Дубинський повідомив, що пройде поліграф разом з Арахамією

    «Слуги» публічно посперечалися у коментарях в соцмережі

    Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський анонсував прямий ефір з проходження ним детектора брехні. Також він повідомив, що разом з ним поліграф пройде глава пропрезидентської фракції Давид Арахамія. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Повідомляю, що зі мною детектор проходитиме глава фракції «Слуга народу» Арахамія. Пряма трансляція о 20-00. Не пропустіть», - йдеться в повідомленні.

    Також в мережі з'явилося листування Дубінського і Арахамії з приводу перевірки на детекторі брехні.

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    Раніше повідомлялося, що «слуг народу» перевірять на детекторі брехні, заявив нардеп Дубінський. Офіс президента збирається перевірити на детекторі брехні 11 нардепів з президентської фракції «Слуга народу». Всі вони – члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, які відмовилися підтримати законопроєкт №2047-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості» на засіданні комітету 18 жовтня.

    Також напередодні Дубінський оприлюднив переписку із закритої прокурорської групи, у якій йдеться про включення скандального громадського активіста Андрія Боровика до складу комісії, яка проводитиме атестацію співробітників прокуратури й перевірятиме їх на доброчесність.

    До слова, напередодні іще кілька депутатів від партії «Слуга народу» почубились. Так, нардеп Євген Однак його однопартієць Гео Лерос розкритикував рішення колеги і запропонував йому «прийти на сесію в костюмі матрьошки». У коментарях під відео також висловилась колега Шевченка по партії Єлизавета Богуцька: «Євген, Вам не здається, що Ви від Бойка з Медведчуком нічим не відрізняєтеся? Ті теж з «добрих спонукань» до Путіна літають». 

     Читайте також: «Слуг народу» зіпсувало питання Антона Яценка
    Верховна Рада депутат політика скандал партія Слуга народу Давид Арахамія Олександр Дубінський
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