Дубінський зібрався проходити детектор брехні разом з Арахамією в прямому ефірі



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Нардеп Дубинський повідомив, що пройде поліграф разом з Арахамією

«Слуги» публічно посперечалися у коментарях в соцмережі

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський анонсував прямий ефір з проходження ним детектора брехні. Також він повідомив, що разом з ним поліграф пройде глава пропрезидентської фракції Давид Арахамія. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Повідомляю, що зі мною детектор проходитиме глава фракції «Слуга народу» Арахамія. Пряма трансляція о 20-00. Не пропустіть», - йдеться в повідомленні.

Також в мережі з'явилося листування Дубінського і Арахамії з приводу перевірки на детекторі брехні.

Раніше повідомлялося, що «слуг народу» перевірять на детекторі брехні, заявив нардеп Дубінський. Офіс президента збирається перевірити на детекторі брехні 11 нардепів з президентської фракції «Слуга народу». Всі вони – члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, які відмовилися підтримати законопроєкт №2047-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості» на засіданні комітету 18 жовтня.

Також напередодні Дубінський оприлюднив переписку із закритої прокурорської групи, у якій йдеться про включення скандального громадського активіста Андрія Боровика до складу комісії, яка проводитиме атестацію співробітників прокуратури й перевірятиме їх на доброчесність.

До слова, напередодні іще кілька депутатів від партії «Слуга народу» почубились. Так, нардеп Євген Однак його однопартієць Гео Лерос розкритикував рішення колеги і запропонував йому «прийти на сесію в костюмі матрьошки». У коментарях під відео також висловилась колега Шевченка по партії Єлизавета Богуцька: «Євген, Вам не здається, що Ви від Бойка з Медведчуком нічим не відрізняєтеся? Ті теж з «добрих спонукань» до Путіна літають».