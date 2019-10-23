Антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливе отримання хабарів депутами від «Слуги народу»



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Ілюстративне фото: Станіслав Груздєв, Главком

САП зареєструвала провадження за фактом отримання неправомірної вигоди народними депутатами України IX скликання

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, з метою перевірки викладеної у ЗМІ інформації, зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину народними депутатами України. Про це йдеться у повідомленні САП у Facebook.

За інформацією, оприлюдненою у засобах масової інформації, 11 народних обранців, які є членами парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по $30 тис. неправомірної вигоди за голосування проти законопроєекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні Комітету Верховної Ради.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування відповідно до ч. 7 ст. 214 КПК України доручено детективам НАБУ. Процесуальне керівництво здійснюватиме Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як повідомляв «Главком» з посиланням на інформацію ексдепутата Сергія Лещенка, Комітет Верховної Ради з фінансів і податків провалив закон про знищення «дійної корови» одного з найбільш одіозних депутатів багатьох скликань, «хрещеного батька» Тендерної палати Антона Яценка. Виявилося, що лише п'ятеро членів комітету від «Слуги народу» хочуть знищити монополію Яценка.

Екснардеп у своєму Telegram-каналі і уточнив, що основу «опозиції» реформі складають люди, близькі до олігарха Ігоря Коломойського, а саме – Олександр Дубінський і Ольга Василевська. Екснардеп зазначив, що сам Яценко в минулому скликанні Ради входив у близьку до Коломойського групу «Відродження», а в цьому скликанні входить в аналогічну групу Коломойського-Палиці «За майбутнє».

«Керівництво фракції «Слуга народу» підозрює, що якщо не всі, то деякі з 11 депутатів «прикурили» за $30 тис. за відмову знищувати цей схематоз. Банкова зажадала провести детектор брехні серед 11 депутатів. І, що цікаво, головним противником проведення детектора брехні виступив депутат... Дубінський з підгрупи Коломойського в «Слузі народу», - додав Лещенко.

Проти змін у законодавство проголосували:

Аллахвердієва Ірина

Василевська-Смаглюк Ольга

Володіна Дар'я

Діденко Юлія

Дубінський Олександр

Кінзбурська Вікторія

Ковальов Олексій

Колісник Анна

Леонов Олексій

Ляшенко Анастасія

Петруняк Євген

Ще два депутати не голосували за інших причин:

Елла Рєпіна - не було на засіданні

Андрій Холодів - відмовився голосувати нібито через конфлікт з головою комітету.

У свою чергу голова комітету Данило Гетьманцев публічно заявив про розчарування колегами з «Слуги народу» і натякнув на партійні санкції.