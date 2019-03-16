Яценюк не бачить «жодних потрясінь» для гривні найближчі півроку



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За словами Яценюка, у 2014 році Національний банк допустився багатьох помилок Фото: прес-служба «Народного фронту»

На сьогодні, зауважив Яценюк, в Нацбанку вже є 20 мільярдів доларів резервів

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк вважає, що в Україні наразі є всі економічні умови для того, щоб в найближчі півроку курс національної грошової одиниці залишався стабільним.

Про це він сказав в ефірі програми «Головна тема. Вибір» на ТРК «Україна» 15 березня.

Відповідаючи на запитання щодо курсу національної грошової одиниці під час його перебування на посаді прем’єр-міністра, Яценюк підкреслив, що функція Національного банку України - відповідати за курс і за стримування інфляції.

«Це не компетенція Кабінету міністрів. І для того, щоб не виносити тоді це в публічну площину, ми проводили закриті дискусії з Національним банком, який відповідальний за курс національної грошової одиниці», - сказав Яценюк, якого цитує прес-служба «Народного фронту».

За його словами, у 2014 році Національний банк допустився багатьох помилок. «Я вам це кажу як керівник Національного банку в 2004 році. Тоді так само була революція - Помаранчева революція. Я, як керівник Національного банку, з 8 гривень за долар повернув курс на 5. Кожен депозит був повернутий, і валюта була стабілізована» - розповів політик.

«Керівнику Національного банку в 2014 році я радив: пані керівник, нічого не придумуйте, візьміть, будь ласка, постанову 2004 року про запровадження жорстких валютних обмежень, поміняйте прізвище Яценюк на прізвище Гонтарєва, підпишіть постанову і стабілізуйте курс», - підкреслив лідер «Народного фронту».

На сьогодні, зауважив він, в Нацбанку вже є 20 мільярдів доларів резервів: «Сьогодні в Національного банку є всі можливості для утримання курсу».

«Тобто, на шість місяців вперед при утриманні цього курсу реформ, який є, я не бачу жодних потрясінь для національної грошової одиниці», - сказав Яценюк.

Так само курс національної грошової одиниці залежить від результатів виборів, додав він.

«Легітимність нового президента, його можливість співпрацювати з чинним урядом і чинним парламентом. Аби вибори пройшли спокійно, демократично, правильно, був обраний новий глава держави, який повинен бути визнаний всім світом. Це важливо», - підкреслив Яценюк.