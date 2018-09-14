  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Яценюк пояснив Волкеру, чому Росія має намір продовжувати агресію проти України

    • Розсилка
    Арсеній Яценюк провів зустріч з Куртом Волкером у Києві - Яценюк пояснив Волкеру, чому Росія має намір продовжувати агресію проти України
    Арсеній Яценюк провів зустріч з Куртом Волкером у Києві

    Першочергова мета Росії, наголосив лідер «Народного фронту» - пом’якшити санкційний режим

    Росія уникає міжнародних переговорів з відновлення територіальної цілісності України, оскільки має намір продовжувати агресію. На цьому етапі агресія полягатиме у прямому втручанні у вибори в Україні, масштабній інформаційній пропаганді і спробі здійснити політичний реванш в нашій державі завдяки своїй прямій агентурі.

    Про це заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у своєму дописі на Facebook по завершенні зустрічі зі Спеціальним представником Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України, послом Куртом Волкером 14 вересня.

    Арсеній Яценюк підкреслив, що цінує принциповість і чіткість позиції Курта Волкера щодо цих питань: «Ми предметно обговорили стан міжнародного переговорного процесу з врегулювання, і актуальні проблеми безпеки, і ряд внутрішніх політичних питань в Україні».

    «Усіма силами Росія намагається зламати єдність і консолідованість демократичних союзників проти її агресії. Значну тривогу викликають спроби Кремля повернути свою делегацію до Парламентської асамблеї Ради Європи. Тиск відчувається й на інших фронтах», - написав він. 

    Першочергова мета Росії, наголосив лідер «Народного фронту» - пом’якшити санкційний режим.

    «Важливо не допустити навіть шансу для цього», - підкреслив Арсеній Яценюк.

    Читайте також
    Росія Арсеній Яценюк вибори Народний фронт реванш агресія Курт Волкер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ