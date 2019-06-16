Яценюк про стримування інфляції 2014 року: Я казав Гонтаревій видати таку ж постанову, яка врятувала гривню 2004-го



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«Я кажу: «Валеріє Олексіївно, послухайте уважно. У нас дуже, дуже погана тенденція», - розповів Яценюк в інтерв’ю Гордону

У кінці 2014 року, коли він побачив відтік валюти, нагадав Арсеній Яценюк, то зустрівся з тодішнім керівником Нацбанку Валерією Гонтаревою в кабінеті колишнього глави АП Бориса Ложкіна

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів, як у 2014 році радив тодішній керівниці Нацбанку Валерії Гонтаревій ввести валютні регуляції, щоб запобігти падінню гривні.

Яценюк нагадав, що коли був в.о. глави Національного банку України під час Помаранчевої революції 2004 року, «банки почали закриватися, банкомати перестали працювати, курс з 5 гривень за долар вилетів на 8»: «Я тоді приймаю жорстке рішення – введення валютних регуляцій, жорстких обмежень. Сам заводжу готівкову валюту як Нацбанк, сам коригую курс, забороняю видавати депозити, даю рефінансування банкам».

«Три тижні – і все стало на місце. Курс з 8 на 5. Жоден вкладник в 2004 році не втратив свій вклад. Жоден не впав, коли люди залишилися б без грошей», - згадав він.

У кінці 2014 року, коли він побачив відтік валюти, нагадав Арсеній Яценюк, то зустрівся з тодішнім керівником Нацбанку Валерією Гонтаревою в кабінеті колишнього глави АП Бориса Ложкіна: «Є корпоративна культура між прем'єр-міністром і Нацбанком. Я ж не вийду в телевізор розказувати про те, який Національний банк. Це неправильно. Ти всередині розбирайся. Я кажу: «Валеріє Олексіївно, послухайте уважно. У нас дуже, дуже погана тенденція. Я вас прошу, візьміть постанову 2004 року, змініть прізвище Яценюк на Гонтарева, зробіть це вже. Там немає нічого геніального, але це працює».

Проте, розповів він, Нацбанк не зробив цього, і гривня впала до 37 за долар. «Я перериваю засідання Кабінету міністрів в прямому ефірі, їду до президента. Звертаюся, щоб голова Національного банку приїхала до президента. Ми зустрілися, проговорили, вийшли з публічною заявою. Курс з 37 впав до 29», - розповів Яценюк.