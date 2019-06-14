Яценюк розкритикував заяви «рятувальників України» Бойка і Медведчука щодо знижок на газ РФ



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Колишній глава уряду Арсеній Яценюк проти купівлі газу у Росії

«До 2014 року українські прем'єри й президенти «на Новий рік приїжджали не під ялинку, а під російський «Газпром», на колінах там повзали і випрошували газовий контракт»

Ми вже мали «знижку» на газ від Росії по Харківських угодах. В результаті цього ми втратили Крим, адже Росія поставила тоді умову – продовження перебування російської військової бази Чорноморського флоту на території України. Про це сказав прем’єрміністр України 2014-2016 років, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк, коментуючи в інтерв’ю Дмитру Гордону заяви Юрія Бойка і Віктора Медведчука щодо їх домовленостей про знижку на газ у РФ.

«Відомі «рятувальники України» Бойко і Медведчук вкотре поїхали до РФ. Тому що їх попередній візит до Медведєва додав їм 1 чи 2 відсотки рейтингу», - зазначив він.

«Вони поїхали принести знижку 25% на газ. Можна без знижок? Ми вже мали «знижку» по Харківських угодах. В результаті цих Харківських угод ми втратили Крим, тому що Росія фактично поставила тоді умову – продовження перебування російської військової бази Чорноморського флоту на території України», - підкреслив лідер НФ.

Він сказав, що до 2014 року українські прем'єри й президенти «на Новий рік приїжджали не під ялинку, а під російський «Газпром», на колінах там повзали і випрошували газовий контракт»: «Ми сказали: ні, так більше не буде. Тепер ми купуємо газ тільки в європейців, тільки за прозорою формулою, тільки за прозорою ціною».

Яценюк згадав про свої переговори 2014 року як глави уряду із керівником «Газпрому» Олексієм Міллером у Києві: «Я кажу: ми з вами все обов’язково підпишемо. Тільки ви спочатку поверніть гроші, які ми вам переплатили. А після цього ми з вами підпишемо нову угоду».

Після відмови, за його словами, він заявив Міллеру, що Україна позиватиметься проти «Газпрому»: «Ми на вас подаємо до суду, і ми виграємо цей суд».

Він нагадав, що тоді як прем'єрміністр з командою «Нафтогазу» займався підготовкою позову в Стокгольмський арбітраж: «Я вникав у всі ці деталі. Не вірили, що ми виграємо суд. А я вірив. Ми його виграли - 4 мільярди доларів».

«І ще й по транзитному контракту суд виграємо», - додав Яценюк.