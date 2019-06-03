В «Народному фронті» спростували черговий російський фейк про Яценюка та його родину



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У понеділок, 3 червня, Яценюк провів традиційне понеділкове засідання фракції «Народний фронт» Фото: Facebook «Народного фронту»

«Ця безглузда дурня традиційно передруковується продажними «інтернет-парканами» в Україні», - зауважили у «Народному фронті»

У прес-службі партії «Народний фронт» вчергове спростовують абсурдні фейки про виїзд колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка за кордон.

На сторінці «Народного фронту» у Facebook розміщено фото Яценюка із засідання фракції «Народного фронту» у понеділок, 3 червня.

У дописі зазначається, що російські видання, зокрема «Известия» та низка інших, опублікували «абсурдний фейк про колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і його родину»: «Чергова брехня про те, що Арсеній Яценюк виїхав за кордон, а члени його родини мають іноземне громадянство і паспорти».

«Нічого нового, за винятком того, що кожного разу російські пропагандисти з тяжкого похмілля придумають нові деталі. Цього разу у фейку згадується паспорт Вануату», - зазначають у прес-службі партії.

«Ця безглузда дурня традиційно передруковується продажними «інтернет-парканами» в Україні. Організований вал брехні накриває у тому числі абсолютно адекватних громадян, сіючи сумніви», - йдеться в дописі.

У прес-службі «Народного фронту» вкотре наголошують: «Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні, його дружина Терезія проживає і працює психологом в державній лікарні в Києві. Батьки проживають у Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають».

«Попереджаємо: вірити російській «кисельовщині» та її афільованим медіа в Україні - шкідливо для здоров'я», - додали у «Народному фронті».