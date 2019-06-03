  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В «Народному фронті» спростували черговий російський фейк про Яценюка та його родину

    • Розсилка
    <p>У понеділок, 3 червня, Яценюк&nbsp;провів традиційне понеділкове засідання фракції &laquo;Народний фронт&raquo;&nbsp;</p> - В «Народному фронті» спростували черговий російський фейк про Яценюка та його родину

    У понеділок, 3 червня, Яценюк провів традиційне понеділкове засідання фракції «Народний фронт» 

    Фото: Facebook «Народного фронту»

    «Ця безглузда дурня традиційно передруковується продажними «інтернет-парканами» в Україні», - зауважили у «Народному фронті»

    У прес-службі партії «Народний фронт» вчергове спростовують абсурдні фейки про виїзд колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка за кордон.

    На сторінці «Народного фронту» у Facebook розміщено фото Яценюка із засідання фракції «Народного фронту» у понеділок, 3 червня.

    У дописі зазначається, що російські видання, зокрема «Известия» та низка інших, опублікували «абсурдний фейк про колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і його родину»: «Чергова брехня про те, що Арсеній Яценюк виїхав за кордон, а члени його родини мають іноземне громадянство і паспорти».

    «Нічого нового, за винятком того, що кожного разу російські пропагандисти з тяжкого  похмілля придумають нові деталі.  Цього разу у фейку згадується паспорт Вануату», - зазначають у прес-службі партії.

    «Ця безглузда дурня традиційно передруковується продажними «інтернет-парканами» в Україні. Організований вал брехні накриває у тому числі абсолютно адекватних громадян, сіючи сумніви», - йдеться в дописі.

    У прес-службі «Народного фронту» вкотре наголошують: «Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні, його дружина Терезія проживає і працює психологом в державній лікарні в Києві. Батьки проживають у Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають».

    «Попереджаємо: вірити російській «кисельовщині» та її афільованим медіа в Україні - шкідливо для здоров'я», - додали у «Народному фронті».

    Читайте також
    Росія Арсеній Яценюк пропаганда Народний фронт паспорт партії громадянство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ