Яценюк зустрівся з послом США Вільямом Тейлором



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Яценюк провів зустріч із послом США в Україні Вільямом Тейлором Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

«Сполучені Штати завжди залишалися нашим надійним партнером, попри будь-які виклики і складні та непевні часи», - наголосив Яценюк

Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк 16 липня зустрівся з послом США в Україні Вільямом Тейлором.

Про це він написав у Facebook.

«Сполучені Штати завжди залишалися нашим надійним партнером, попри будь-які виклики і складні та непевні часи. Вірю, що ця підтримка продовжуватиметься. Ціную бажання та готовність посла Тейлора зробити все можливе для цього», - наголосив Яценюк

«Нас пов’язує багато років співпраці. Бажаю Вільяму успіху у виконанні його особливої і важливої нинішньої дипломатичної місії», - зауважив лідер «Народного фронту».

«Пріоритети - незмінні. Крок за кроком продовжимо спільну роботу», - написав Яценюк.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій під час церемонії закриття Верховної Ради VIII скликання подякував фракції «Народний фронт» та особисто лідеру партії Арсенію Яценюку за проведення реформ в Україні.