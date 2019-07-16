Яценюк зустрівся з послом США Вільямом Тейлором
«Сполучені Штати завжди залишалися нашим надійним партнером, попри будь-які виклики і складні та непевні часи», - наголосив Яценюк
Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк 16 липня зустрівся з послом США в Україні Вільямом Тейлором.
Про це він написав у Facebook.
«Сполучені Штати завжди залишалися нашим надійним партнером, попри будь-які виклики і складні та непевні часи. Вірю, що ця підтримка продовжуватиметься. Ціную бажання та готовність посла Тейлора зробити все можливе для цього», - наголосив Яценюк
«Нас пов’язує багато років співпраці. Бажаю Вільяму успіху у виконанні його особливої і важливої нинішньої дипломатичної місії», - зауважив лідер «Народного фронту».
«Пріоритети - незмінні. Крок за кроком продовжимо спільну роботу», - написав Яценюк.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій під час церемонії закриття Верховної Ради VIII скликання подякував фракції «Народний фронт» та особисто лідеру партії Арсенію Яценюку за проведення реформ в Україні.