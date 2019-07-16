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    Яценюк зустрівся з послом США Вільямом Тейлором

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    Яценюк провів зустріч із&nbsp;послом США в Україні Вільямом Тейлором - Яценюк зустрівся з послом США Вільямом Тейлором
    Яценюк провів зустріч із послом США в Україні Вільямом Тейлором
    Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

    «Сполучені Штати завжди залишалися нашим надійним партнером, попри будь-які виклики і складні та непевні часи», - наголосив Яценюк

    Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк 16 липня зустрівся з послом США в Україні Вільямом Тейлором.

    Про це він написав у Facebook.

    «Сполучені Штати завжди залишалися нашим надійним партнером, попри будь-які виклики і складні та непевні часи. Вірю, що ця підтримка продовжуватиметься. Ціную бажання та готовність посла Тейлора зробити все можливе для цього», - наголосив Яценюк

    «Нас пов’язує багато років співпраці. Бажаю Вільяму успіху у виконанні його особливої і важливої нинішньої дипломатичної місії», - зауважив лідер «Народного фронту».

    «Пріоритети - незмінні. Крок за кроком продовжимо спільну роботу», - написав Яценюк.

    Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій під час церемонії закриття Верховної Ради VIII скликання подякував фракції «Народний фронт» та особисто лідеру партії Арсенію Яценюку за проведення реформ в Україні.

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