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    Парубій подякував «Народному фронту» та особисто Яценюку за проведення реформ

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    <span>Голова Верховної Ради Андрій Парубій&nbsp;</span> - Парубій подякував «Народному фронту» та особисто Яценюку за проведення реформ
    Голова Верховної Ради Андрій Парубій 
    Фото: nfront.org.ua

    Всього, за словами спікера парламенту, Верховна Рада VIII скликання прийняла майже 3 тисячі законів

    Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час церемонії закриття Верховної Ради VIII скликання подякував фракції «Народний фронт» та особисто лідеру партії Арсенію Яценюку за проведення реформ в Україні.

    «Хочу подякувати Арсенію Яценюку, який був прем’єр-міністром, і який спільно з нами розпочинав реформи. Ми знали, що вони будуть непопулярними, але він не шукав слави, він твердо йшов, працюючи задля України», – заявив голова Верховної Ради.

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    «Хочу подякувати фракції «Народний фронт». Це бойова фракція, яка була ініціатором величезної кількості національних рішень у парламенті, яка своєю енергією та своїм духом проводила ці рішення», – додав він.

    Всього, за словами спікера парламенту, Верховна Рада VIII скликання прийняла майже 3 тисячі законів.

    «Верховною Радою VIII скликання було проведено 580 пленарних засідань. Було прийнято 2734 законодавчих акти, в тому числі 987 законів і кодексів в цілому», – резюмував Парубій.

    Як повідомлялось, спікер Верховної Ради урочисто закрив десяту сесію парламенту. «Шановні депутати, десята сесія Верховної Ради України восьмого скликання завершить свою роботу 19 липня 2019 року. А останнє пленарне засідання десятої сесії оголошую закритим», - заявив Парубій, нагадавши, що наступний тиждень депутати ще працюють в комітетах, комісіях і фракціях.

    21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року.

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