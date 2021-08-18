Як громадяни України ставляться до Зеленського. Соціологи оприлюднили дослідження

Більшість українців вважають Зеленського некомпетентним

У третини опитаних громадян України президент Володимир Зеленський викликає негативні емоції.

Про це свідчить соціологічне дослідження Центру Разумкова «Оцінка особистісних якостей та діяльності Володимира Зеленського на посаді президента України (липень-серпень 2021 року)».

Як зазначається у пресрелізі, оцінка громадянами особистісних якостей та діяльності президента здійснювалася за допомогою запитань, що входять до соціологічного тесту «Політичне крісло». До структури цього тесту входить емоційна оцінка респондентами політика, оцінка його особистісних якостей, професійного досвіду і компетентності, оцінка результатів діяльності, а також очікування від його майбутньої діяльності. Результати цього опитування порівнюються з результатами аналогічного дослідження, що проводилося Центром Разумкова на початку березня.

Так, стосовно емоційної оцінки, то 33,7% респондентів заявили, що Зеленський викликає у них переважно негативні емоції, 19,2% – переважно позитивні, 28,7% – рівною мірою негативні і позитивні, 13,9% – не викликає якихось емоцій.

При цьому, якщо розраховувати індекс емоційних оцінок як різницю між часткою респондентів, у яких президент викликає позитивні емоції, і часткою тих, у кого він викликає негативні емоції, то цей індекс у порівнянні з березнем покращився з – 20,2 до –14,5.

Водночас, 47,5% респондентів вважають, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Зеленського більшою мірою не відповідають посаді президента, 17,6% – вважають, що відповідають, 27,5% − що відповідають і не відповідають однаковою мірою. Відповідно, індекс особистісних якостей практично не змінився: –29,0 у березні і –29,9 у липні-серпні.

Разом з тим, даючи оцінку, чи володіє Зеленський достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути президентом України, за п’ятибальною шкалою, де найнижчий бал означає «професійний досвід і компетентність практично відсутні», а найвищий – що він «володіє значним професійним досвідом і компетентністю», 53,9% опитаних обирають бали «1» або «2», що відповідають низьким оцінкам досвіду та компетентності, а 19% − бали «4» або «5», що відповідають високим оцінкам досвіду та компетентності. Відтак, індекс досвіду та компетентності зріс з –42,4 до –34,9.

42,2% опитаних оцінюють наявні результати діяльності Зеленського на посаді президента України переважно негативно, 13,9% − переважно позитивно, а 39,8% − зазначають, що є як негативні, так і позитивні результати. Отже, індекс поточних досягнень фактично не змінився: –28,4 у березні проти –28,3 у липні-серпні.

Стосовно очікувань від подальшої діяльності Зеленського на посаді президента, то у 39,5% респондентів ці очікування є переважно негативними, у 18,9% − переважно позитивними, 32,3% опитаних вважають, що будуть як негативні, так і позитивні результати. З огляду на це, індекс очікуваних досягнень мало змінився: відповідно –21,6 і –20,6.

Соціологи зазначили, що загальний індекс оцінки Зеленського (вирахуваний як середнє від вищенаведених індексів) відповідно до соціологічного тесту «Політичне крісло» змінився з –28,3 до –25,6. Тобто оцінка громадянами президента у порівнянні з березнем дещо покращилася, хоча, як і раніше, перебуває у негативному діапазоні.

Соціологічна служба Центру Разумкова провела дослідження з 29 липня по 4 серпня. Методом інтерв’ю за місцем проживання респондентів було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.

Нагадаємо, згідно з даними опитування Socis, майже 90% українців відчувають негативні емоції до влади.

Також опитування показало, хто може стати наступним президентом України.