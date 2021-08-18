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    Рейтинг Байдена рекордно впав після приходу талібів до влади

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    У порівнянні з аналогічним опитуванням, проведеним минулої п&rsquo;ятниці, рейтинг підтримки американського президента впав на 7% - Рейтинг Байдена рекордно впав після приходу талібів до влади
    У порівнянні з аналогічним опитуванням, проведеним минулої п’ятниці, рейтинг підтримки американського президента впав на 7%
    Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

    Така оцінка діяльності Байдена стала найнижчою за весь час його перебування на посаді глави держави

    Рейтинг схвалення діяльності президента США Джо Байдена знизився до 46% після приходу до влади в Афганістані радикального руху «Талібан». Про це свідчать опубліковані у вівторок дані опитування, проведеного агентством Reuters спільно з соціологічною службою Ipsos.

    Як зазначає агентство, така оцінка діяльності Байдена стала найнижчою за весь час його перебування на посаді глави держави.

    У порівнянні з аналогічним опитуванням, проведеним Reuters і службою Ipsos минулої п’ятниці, рейтинг підтримки президента впав на 7%: згідно з попередніми показниками, про його роботу позитивно відгукувалися 53% американців.

    В опитуванні брали участь повнолітні громадяни. Число респондентів не уточнюється. Інформація про статистичну похибку також не наводиться.

    Нагадаємо, коментуючи ситуацію в Афганістані, американський президент Джо Байден заявив, що США не повинні втручатися у внутрішні конфлікти інших країн.

    Нагадаємо, раніше влада США почали евакуацію своїх дипломатів з американського посольства в Кабулі.

    Як повідомлялося, президент США Джо Байден пригрозив талібам, що будь-які дії з їх боку в Афганістані, які ставлять під загрозу персонал посольства Сполучених Штатів або дипломатичну місію, будуть зустрінуті швидким і рішучим опором з боку американських військовослужбовців.

    Теги: США Джозеф Байден Афганістан рейтинг президент час
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    Рейтинг Байдена рекордно впав після приходу талібів до влади