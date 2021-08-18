Рейтинг Байдена рекордно впав після приходу талібів до влади
Така оцінка діяльності Байдена стала найнижчою за весь час його перебування на посаді глави держави
Рейтинг схвалення діяльності президента США Джо Байдена знизився до 46% після приходу до влади в Афганістані радикального руху «Талібан». Про це свідчать опубліковані у вівторок дані опитування, проведеного агентством Reuters спільно з соціологічною службою Ipsos.
Як зазначає агентство, така оцінка діяльності Байдена стала найнижчою за весь час його перебування на посаді глави держави.
У порівнянні з аналогічним опитуванням, проведеним Reuters і службою Ipsos минулої п’ятниці, рейтинг підтримки президента впав на 7%: згідно з попередніми показниками, про його роботу позитивно відгукувалися 53% американців.
В опитуванні брали участь повнолітні громадяни. Число респондентів не уточнюється. Інформація про статистичну похибку також не наводиться.
Нагадаємо, коментуючи ситуацію в Афганістані, американський президент Джо Байден заявив, що США не повинні втручатися у внутрішні конфлікти інших країн.
Нагадаємо, раніше влада США почали евакуацію своїх дипломатів з американського посольства в Кабулі.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден пригрозив талібам, що будь-які дії з їх боку в Афганістані, які ставлять під загрозу персонал посольства Сполучених Штатів або дипломатичну місію, будуть зустрінуті швидким і рішучим опором з боку американських військовослужбовців.