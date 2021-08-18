Рейтинг Байдена рекордно впав після приходу талібів до влади

У порівнянні з аналогічним опитуванням, проведеним минулої п’ятниці, рейтинг підтримки американського президента впав на 7%

Така оцінка діяльності Байдена стала найнижчою за весь час його перебування на посаді глави держави

Рейтинг схвалення діяльності президента США Джо Байдена знизився до 46% після приходу до влади в Афганістані радикального руху «Талібан». Про це свідчать опубліковані у вівторок дані опитування, проведеного агентством Reuters спільно з соціологічною службою Ipsos.

Як зазначає агентство, така оцінка діяльності Байдена стала найнижчою за весь час його перебування на посаді глави держави.

У порівнянні з аналогічним опитуванням, проведеним Reuters і службою Ipsos минулої п’ятниці, рейтинг підтримки президента впав на 7%: згідно з попередніми показниками, про його роботу позитивно відгукувалися 53% американців.

В опитуванні брали участь повнолітні громадяни. Число респондентів не уточнюється. Інформація про статистичну похибку також не наводиться.

Нагадаємо, коментуючи ситуацію в Афганістані, американський президент Джо Байден заявив, що США не повинні втручатися у внутрішні конфлікти інших країн.

Нагадаємо, раніше влада США почали евакуацію своїх дипломатів з американського посольства в Кабулі.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден пригрозив талібам, що будь-які дії з їх боку в Афганістані, які ставлять під загрозу персонал посольства Сполучених Штатів або дипломатичну місію, будуть зустрінуті швидким і рішучим опором з боку американських військовослужбовців.