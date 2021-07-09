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    Майже 90% українців відчувають негативні емоції до влади – опитування Socis

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    Більшість жителів України &ndash; 62,4% &ndash; вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку. - Майже 90% українців відчувають негативні емоції до влади – опитування Socis
    Більшість жителів України – 62,4% – вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку.
    Фото: glavcom.ua

    42,3% опитаних українців відчувають розчарування нинішньою владою

    У ставленні українців до влади домінують негативні емоції. Про це свідчать результати опитування Центру Socis, проведені у 25-30 червня 2021 року і оприлюднені сьогодні, 9 липня.

    Так, розчарування відчувають 42,3%, тривогу – 16,6%, страх, – 6,1, ненависть – 5,4%. Надію зберігають 22,3%,оптимізм, – 7,6%, симпатію –3,2%, впевненість – 2,1% і тільки 1,6% гордість.

    Загалом негативні емоції до нинішньої влади в Україні відчувають 88,6 % опитаних українців, а 40,4% – позитивні.

    Графіка: socis.kiev.ua
    Графіка: socis.kiev.ua

    Також більшість жителів України – 62,4% – вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку. Натомість оптимістично оцінюють напрямок руху справ в Україні 26,4%, ще 11,3% не змогли або відмовилися відповісти на запитання.

    Графіка: socis.kiev.ua
    Графіка: socis.kiev.ua

    Опитування проводилося з 25 по 30 червня 2021 року. В ньому брали участь громадяни старші 18 років. Загалом було опитано 2 000 респондентів за допомогою телефонного інтерв’ю. Статистична похибка вибірки:+/-2,4%. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей.

    Нагадаємо, більше половини українців – проти другого терміну Зеленського: опитування КМІС.

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    Теги: соцопитування політика українці Україна влада
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    Майже 90% українців відчувають негативні емоції до влади – опитування Socis