Зеленський призначив конкурс на суддю Конституційного суду

Зеленський підписав указ про конкурс на посаду судді КСУ за квотою президента

До складу комісії, яка обиратиме суддю КСУ за квотою президента, увійшли троє міжнародних та четверо вітчизняних фахівців

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. Зокрема, на посаду судді, якого призначає глава держави. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Почавши прозорий відбір суддів Конституційного суду на відкритому конкурсі за професійною і незалежною конкурсною комісією, створюємо основу, щоб просто не могло бути призначень, як раніше, тобто в ручному або корумпованому режимі, або викликають недовіру», – заявив Зеленський.

При цьому наголошується, що конкурсна комісія розмістить на сайті інтернет-представництва президента оголошення про проведення конкурсу з відбору кандидатур на посаду судді КСУ за квотою президента.

До складу конкурсної комісії увійшли:

Мирослав Вижиковський – доктор юридичних наук, професор Варшавського університету, суддя Конституційного трибуналу Польщі (2001-2010), член Panel 255-дорадчого органу ЄС з питань добору суддів до вищих судових інститутів ЄС;

– доктор юридичних наук, професор Варшавського університету, суддя Конституційного трибуналу Польщі (2001-2010), член Panel 255-дорадчого органу ЄС з питань добору суддів до вищих судових інститутів ЄС; Дмитро Кухнюк – кандидат юридичних наук, доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– кандидат юридичних наук, доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Дмитро Лук'янов – доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

– доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Олександр Скрипнюк – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заступник директора Інституту держави і права імені Корецького;

– доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заступник директора Інституту держави і права імені Корецького; Спиридон Флагоітіс – професор, директор Європейської організації публічного права;

– професор, директор Європейської організації публічного права; Богдан Футей – доктор права, професор, суддя Федерального суду претензій США;

– доктор права, професор, суддя Федерального суду претензій США; Артем Янчук – доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

До слова. напередодні ексголоваа КСУ Олександр Тупицький заявив про знищення Конституційного суду. Верховний суд прийняв рішення скасувати указ президента України про звільнення Олександра Тупицького з посади судді КСУ, у Зеленського це оскаржили.

Нагадаємо, суддя Головатий заявив самовідвід у справі Тупицького, бо боїться здатися упередженим.

Як з’ясував «Главком», суддею-доповідачем із конституційного подання 49 обранців було визначено суддю Ігоря Сліденка. У жовтні 2020 року він також був доповідачем із «антикорупційного питання», рішення по якому спровокувало своєрідну конституційну кризу в країні.

Нагадаємо, 14 липня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав незаконним указ президента Володимира Зеленського від 27 березня, яким він скасував указ свого попередника Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. У суді обгрунтували своє рішення тим, що президент не має повноважень не має повноважень звільняти суддю Конституційного суду.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив журналістам, що на це рішення суду буде подано апеляцію.

Як виявилося, президент Володимир Зеленський неприємно здивований рішенням Верховного суду про визнання протиправним його указу щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду й неодмінно скористається своїм правом на оскарження.

Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування в кримінальному провадженні через рішення Верховного суду щодо голови Конституційного суду України Олександра Тупицького. Справу проти суддів відкрили за «зловживання владою або службовим становищем». Повідомляється, що старший слідчий ДБР Кирило Петрухін попросив суддів надати завірену копію справи № 9901/96/21, рішення колегії суддів від 14 липня 2021 року, а також журнали судових засідань у цій справі.

До слова, Тупицький хоче відсудити у Конституційного суду понад 900 тис. грн.