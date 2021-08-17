Зеленський збере Верховну Раду для затвердження Великого герба

Президент просить розглянути законопроєкт про Великий герб

Президент Володимир Зеленський ініціював позачергову сесію Верховної ради України. Глава держави хоче, щоб народні депутати розглянули питання затвердження Великого герба України. Про це РБК-Україна сказала заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Так, президент уже надіслав листа до голови ВР з проханням скликати позачергову сесію і розглянути там законопроєкт про Великий герб. Комітет розглянув цей проєкт ще до завершення сесії парламенту, тому рішення комітету готове, він був схвалений, тому документ може виноситися в зал», – повідомила вона.

Нардепка допускає, що на засіданні запропонований президентом законопроєкт буде схвалений тільки у першому читанні, а не в цілому.

«В першому читанні достатньо 226 голосів, а в цілому – 300 голосів. Я думаю, що буде зрозуміло ближче до дня проведення, чи буде воно голосуватися в цілому, чи тільки в першому читанні», – пояснила вона.

Дату проведення має оголосити спікер парламенту, але очікується, що це буде 23 або 24 серпня, оскільки в ці дні вже планувалося засідання Ради.

Нагадаємо, українці вважають себе волелюбними, гостинними, хазяйновитими, хитрими в життєвих питаннях, патріотичними і працьовитими, але не можуть об'єднуватися надовго.

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