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    Опитування показало, хто може стати наступним президентом України

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    Лідерами президентських симпатій українців залишаються Петро Порошенко та Володимир Зеленський - Опитування показало, хто може стати наступним президентом України
    Лідерами президентських симпатій українців залишаються Петро Порошенко та Володимир Зеленський
    Фото: glavcom.ua

    У разі виборів, 22,8% населення віддало б свій голос за Володимира Зеленського

    Якби вибори президента України відбувалися наступної неділі, то українці насамперед проголосували б за чинного главу держави Володимира Зеленського. Про це свідчать результати опитування Центру Socis, проведені у 25-30 червня 2021 року і оприлюднені сьогодні, 9 липня.

    Опитування показало, що у разі виборів, 22,8% населення віддало б свій голос за Зеленського, друге місце у рейтингу займає Петро Порошенко (18,4%), а третє – Ігор Смешко (10,3%). Зазначається, що такі результати серед тих, хто визначився та піде на вибори.

    Під час моделювання другого туру виборів президента Володимир Зеленський також, згідно опитування, переміг би Петра Порошенка або Юрія Бойка. Натомість, якби у другому турі зійшлися Порошенко-Бойко, то перемогу б святкував п’ятий президент України.

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    Опитування показало, хто може стати наступним президентом України
    Опитування показало, хто може стати наступним президентом України
    Опитування показало, хто може стати наступним президентом України
    Графіка: socis.kiev.ua

    Опитування проводилося з 25 по 30 червня 2021 року. В ньому брали участь громадяни старші 18 років. Загалом було опитано 2 000 респондентів за допомогою телефонного інтерв’ю. Статистична похибка вибірки:+/-2,4%. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей.

    До слова, майже 90% українців відчувають негативні емоції до влади – опитування Socis.

    Нагадаємо, більше половини українців – проти другого терміну Зеленського: опитування КМІС.

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    Теги: Петро Порошенко соцопитування вибори Юрій Бойко політика Володимир Зеленський Україна президент Ігор Смешко населення
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    Опитування показало, хто може стати наступним президентом України