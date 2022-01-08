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    Морози посиляться: якою буде погода 8 січня

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    Морози повертаються в Україну - Морози посиляться: якою буде погода 8 січня
    Морози повертаються в Україну
    фото: Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Сьогодні на заході у деяких регіонах ітиме мокрий сніг

    8 січня на більшій частині території України прогнозується малохмарна погода без опадів, лише у західних областях очікуються сніг та мокрий сніг. Про це інформує Укргідрометцентр.

    На заході денна температура повітря коливатиметься від -1°C до -3°C. У Волинській та Рівненській областях ні вдень, ні вночі опади не прогнозуються.

    Уночі температура повітря опуститься до -6…-8°C.

    Така ж денна температура триматиметься і в північних, центральних та східних регіонах. Опади не очікуються.

    Найтепліше буде на півдні країни: в Одеській та Херсонській областях температура повітря коливатиметься в межах +2°C, а на Кримському півострові – до +4°C.

    У Києві удень буде 0…+2°C, уночі похолоднішає до -8°C. Опадів не прогнозується.

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    Нагадаємо, 2021-й у Києві ввійшов у двадцятку найтепліших і найсухіших за 140 років.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    Морози посиляться: якою буде погода 8 січня