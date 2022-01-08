Морози посиляться: якою буде погода 8 січня

Сьогодні на заході у деяких регіонах ітиме мокрий сніг

8 січня на більшій частині території України прогнозується малохмарна погода без опадів, лише у західних областях очікуються сніг та мокрий сніг. Про це інформує Укргідрометцентр.

На заході денна температура повітря коливатиметься від -1°C до -3°C. У Волинській та Рівненській областях ні вдень, ні вночі опади не прогнозуються.

Уночі температура повітря опуститься до -6…-8°C.

Така ж денна температура триматиметься і в північних, центральних та східних регіонах. Опади не очікуються.

Найтепліше буде на півдні країни: в Одеській та Херсонській областях температура повітря коливатиметься в межах +2°C, а на Кримському півострові – до +4°C.

У Києві удень буде 0…+2°C, уночі похолоднішає до -8°C. Опадів не прогнозується.

Нагадаємо, 2021-й у Києві ввійшов у двадцятку найтепліших і найсухіших за 140 років.

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