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    Як отримати електронний лікарняний. Роз’яснення МОЗ

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    Медичні установи України повинні повністю перейти на електронні лікарняні з 1 вересня 2021 року - Як отримати електронний лікарняний. Роз’яснення МОЗ
    Медичні установи України повинні повністю перейти на електронні лікарняні з 1 вересня 2021 року
    Фото з відкритих джерел

    Пацієнт зможе побачити свій лікарняний через електронний кабінет на сайті Пенсійного фонду

    Наразі в Україні триває перехід від паперового лікарняного до електронного формату. Міністерство охорони здоров'я опублікувало роз’яснення, в якому описано механізм отримання документу. Про це повідомляє пресцентр НСЗУ.

    Зазначено, що українцям більше не доведеться нести на роботу паперовий листок непрацездатності. Все здійснюватиметься автоматично.

    За інформацією відомства, для отримання електронного лікарняного встановлено такий алгоритм:

    • пацієнт має звернутися до лікаря, який внесе електронний медичний висновок до бази охорони здоров’я;
    • лікар завіряє цей документ своїм електронним підписом;
    • лікарняний автоматично відправляється в електронний реєстр листків непрацездатності Пенсійного фонду.

    Після чого пацієнт може побачити свій лікарняний через електронний кабінет на сайті Пенсійного фонду.

    У відомстві додають, що документ міститиме лише медичну інформацію і жодної адміністративної.

    Медичні установи України повинні повністю перейти на електронні лікарняні з 1 вересня 2021 року, а до 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних.

    За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, до 31 серпня буде працювати перехідна модель впровадження е-лікарняних. Це означає, що з червня по серпень медичні установи будуть формувати як паперові медичні висновки про тимчасову непрацездатність, так і електронні лікарняні. Але рішення про те, який вид документа видати, прийматиме лікар відповідно до вимог МОЗ, пояснив міністр.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я соцвиплати гроші лікар хвороби Пенсійний фонд робота реєстр
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    Як отримати електронний лікарняний. Роз’яснення МОЗ