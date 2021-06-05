Україна переходить на е-лікарняні – Ляшко

Повний перехід усіх медичних закладів країни на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність відбудеться з 1 вересня

З червня по серпень медичні установи зможуть формувати як електронні лікарняні, так і видавати паперові листки непрацездатності, а вже з 1 вересня відбудеться повний перехід на електронну систему формування таких документів. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

«Повний перехід усіх медичних закладів країни на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність відбудеться з 01 вересня 2021 року» – повідомив він.

За словами Ляшка, до 31 серпня буде працювати перехідна модель впровадження е-лікарняних. Це означає, що з червня по серпень медичні установи будуть формувати як паперові медичні висновки про тимчасову непрацездатність, так і електронні лікарняні. Але рішення про те, який вид документа видати, прийматиме лікар відповідно до вимог МОЗ, пояснив міністр.

Ляшко також зазначив, що наказ, який буде регулювати це питання, підписаний і вже пройшов експертизу Мін'юсту.

«Пацієнтам більше не доведеться бігати в лікарню за паперовим листком непрацездатності, нести його на роботу, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності, а роботодавці уникнуть паперової тяганини з Пенсійним фондом та Фондом соціального страхування у процесі оформлення своєму працівнику виплат за лікарняний», – підкреслив Ляшко.

13 квітня Верховна Рада ухвалила закон, який усуває прогалину в законодавстві, через яку застраховані особи позбавлялися права на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, на загальних підставах.

Ініціатори законопроєкту зазначають, що у зв’язку з набуттям чинності закону «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я», відбулися зміни в законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» і з переліку страхових випадків без виключений основний страховий випадок, за яким проводяться виплати Фондом соціального страхування України – «тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві». Це могло призвести до того, що після 30 червня 2021 року гроші за лікарняним не отримали б близько 2,5 мільйонів українців.

Раніше повідомлялося, що українцям вирішили урізати лікарняні: виплати скоротять, а лікарям загрожують штрафи.