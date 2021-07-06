Очільник Нацслужби здоров’я Віленський написав заяву на звільнення

На своє місце Віленський рекомендує призначити директора Південного міжрегіонального департаменту Дмитра Самофалова

Після припинення участі в конкурсі на посаду керівника Національної служби здоров'я України, її тимчасовий очільник Андрій Віленський написав заяву на звільнення. Сталося це 5 липня. Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на документ та джерела в МОЗ.

«Інформую, що мною прийнято рішення про звільнення з посади директора Департаменту договірної роботи НСЗУ за власним бажанням з припиненням державної служби», – йдеться в заяві Віленського.

Андрій Віленський йде з посади

На своє місце він рекомендує призначити директора Південного міжрегіонального департаменту Дмитра Самофалова.

Днями Віленський розповів журналістам про непросту ситуацію, яка склалась в Нацслужбі здоров’я.

«Зараз маємо напружену ситуацію, яка пов’язана з тим, що ми повинні швидко переконтрактувати (переукласти договори) з лікарнями, які надають допомогу пацієнтам з коронавірусом відповідно до нового розпорядження керівника робіт. Їх кількість зменшилась. Відповідно, провести оплати за цим і іншими напрямами, – заявив Віленський тоді. – Зараз я бачу для себе головне завдання в цьому. Дивлюсь на це в першу чергу як лікар. Лікарня не отримала грошей, лікар – зарплату, потерпає пацієнт. Отже, бачу завдання в цей складний перехідний період забезпечити безперебійне фінансування закладів і передати під управління нового керівника працюючий державний орган», – розповів чиновник 2 липня.

Навряд чи за три дні, два з яких припали на вихідні, тимчасово виконуючий обов'язки голови НСЗУ встиг (і встигне за покладений на відпрацювання перед звільненням термін) все це зробити – переконтрактувати, забезпечити безперебійне фінансування установ і передати працюючий орган своєму нинішньому заступнику Самофалову.

Додамо, що у період літнього спаду епідемії ковіду МОЗ скоротило список лікарень, які приймають пацієнтів з коронавірусом з 520 до 257. Новий перелік з'явився 2 червня. Однак перші вимоги, в тому числі щодо наявності кисню в цих лікарнях, почали з'являтися лише 14 червня.

Причому думки мінялися неодноразово, іноді - двічі в день: від забезпеченості киснем 80% ліжок в лікарнях списку до відсутності будь-яких цифр і розмитого формулювання «забезпечення оксигенації» в затвердженому варіанті.

Також 2 липня стало відомо, що т.в.о голови НСЗУ Андрій Віленський припиняє участь у проходженні конкурсу на посаду голови НСЗУ за власним бажанням. Після цього співбесіду з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшко повинні були пройти тільки два з трьох відібраних кандидатів – Тетяна Бойко та Вадим Арістов.

Вже ввечері глава МОЗ оголосив, що буде проведено повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Заяву він зробив якраз після проведених фінальних співбесід з кандидатами. Ляшко подякував фіналістам конкурсу, що залишилися, Вадиму Арістову і Тетяні Бойко за участь у конкурсі, але зазначив, що управляти найважливішим провідником зміни моделі фінансування системи охорони здоров'я в Україні «їм було б складно і рано».