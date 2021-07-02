  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Стало відомо, коли Pfizer з'явиться у центрах масової вакцинації

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    П'ятий етап вакцинації від коронавірусу в Україні розпочнеться у липні&nbsp; - Стало відомо, коли Pfizer з'явиться у центрах масової вакцинації
    П'ятий етап вакцинації від коронавірусу в Україні розпочнеться у липні 
    Фото: glavcom.ua

    У МОЗ обіцяють поставити «Файзер»/Pfizer у центри вакцинації вже наприкінці липня

    Вакцина Pfizer з'явиться в українських центрах масової вакцинації від Covid-19 вже наприкінці липня. Це відбудеться в рамках переходу на п'ятий етап дорожньої карти вакцинації українців. Про це в ефірі програми «Сніданок з 1+1» заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

    «Очікуємо в кінці липня. Зараз у нас йде четвертий етап, тобто коли ми вакцинуємо людей з хронічними неінфекційними захворюваннями. В кінці липня і в серпні ми вже переходимо на п'ятий етап, коли вакцинація буде доступна для всіх. І в тому числі вакцина Pfizer буде перерозподілена на пункти щеплення», – зазначив Кузін.

    Наразі в Україні працюють близько 170 центрів масової вакцинації.

    Найбільше центрів масової вакцинації вже відкрилося в Дніпропетровській (20 центрів), Львівській (15 центрів), Вінницькій (14 центрів) і Херсонській (12 центрів) областях.

    По одному центру відкрилися в Миколаївській, Івано-Франківській і Тернопільській областях.

    Графік роботи центрів визначається на рівні регіону в залежності від попиту - в деяких регіонах центри працюють тільки у вихідні, в деяких і в робочі дні.

    У центрах масової вакцинації використовується вакцина CoronaVac виробництва китайської Sinovac.

    Інформація про роботу центрів масової вакцинації в оперативному порядку оновлюється на сайті вакцинації від Covid-19 vaccination.covid19.gov.ua.

    Центр вакцинації від Covid-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, із 5 липня працюватиме щодня – із 10:00 до 17:30.

    Також відомо, що незабаром Україна отримає від США 2 млн доз вакцини Moderna.

    Читайте також:
    Теги: лікар українці хвороби щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, коли Pfizer з'явиться у центрах масової вакцинації