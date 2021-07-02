Стало відомо, коли Pfizer з'явиться у центрах масової вакцинації
У МОЗ обіцяють поставити «Файзер»/Pfizer у центри вакцинації вже наприкінці липня
Вакцина Pfizer з'явиться в українських центрах масової вакцинації від Covid-19 вже наприкінці липня. Це відбудеться в рамках переходу на п'ятий етап дорожньої карти вакцинації українців. Про це в ефірі програми «Сніданок з 1+1» заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
«Очікуємо в кінці липня. Зараз у нас йде четвертий етап, тобто коли ми вакцинуємо людей з хронічними неінфекційними захворюваннями. В кінці липня і в серпні ми вже переходимо на п'ятий етап, коли вакцинація буде доступна для всіх. І в тому числі вакцина Pfizer буде перерозподілена на пункти щеплення», – зазначив Кузін.
Наразі в Україні працюють близько 170 центрів масової вакцинації.
Найбільше центрів масової вакцинації вже відкрилося в Дніпропетровській (20 центрів), Львівській (15 центрів), Вінницькій (14 центрів) і Херсонській (12 центрів) областях.
По одному центру відкрилися в Миколаївській, Івано-Франківській і Тернопільській областях.
Графік роботи центрів визначається на рівні регіону в залежності від попиту - в деяких регіонах центри працюють тільки у вихідні, в деяких і в робочі дні.
У центрах масової вакцинації використовується вакцина CoronaVac виробництва китайської Sinovac.
Інформація про роботу центрів масової вакцинації в оперативному порядку оновлюється на сайті вакцинації від Covid-19 vaccination.covid19.gov.ua.
Центр вакцинації від Covid-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, із 5 липня працюватиме щодня – із 10:00 до 17:30.
Також відомо, що незабаром Україна отримає від США 2 млн доз вакцини Moderna.