Здорожчання проїзду у транспорті, перерахунок пенсій та підвищення тарифів на газ: зміни з 1 червня

Нові ціни на газ, перерахунок пенсій і лікарняні: що зміниться з 1 червня

У червні буде 20 робочих днів і 10 вихідних

У червні в Україні пенсіонерів, що працюють, чекає перерахунок виплат. Крім того, знову зростуть ціни на газ. З 1 червня у тестовому режимі почне працювати система електронних лікарняних. Детальніше про те, як і чому зміниться життя українців у червні, читайте в матеріалі Главкому.

Перерахунок пенсії тим, хто працює

З 1 червня 2021 року Пенсійний фонд проведе перерахунок виплат, що були призначені пенсіонерам, які працюють, у період до квітня 2019 року.

У Пенсійному фонді пояснили, що перерахунок пенсійних виплат буде проводитися без додаткового звернення особи до органів ПФУ. Виплати перерахують тим українцям, які після призначення пенсії продовжували працювати і отримали не менше 24 місяців страхового стажу; або менше 24 місяців страхового стажу, але після призначення пенсії пройшло не менше двох років.

З 1 червня 2021 року Пенсійний фонд проведе перерахунок виплат працюючим пенсіонерам, які були призначені в період до квітня 2019 року. Право на перерахунок визначає страховий стаж, набутий на 1 березня 2021 року. Це означає, що пенсії перерахують за перший квартал 2021 року.

Зростуть ціни на газ

Майже всі газопостачальні компанії вже опублікували свіжі цінники на блакитне паливо: місячну пропозицію – на червень, а також річну базову. Загалом річні пропозиції, як і в травні, коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Найнижчі ціни запропонували «Агросинтез Трейдінг» із ціною 7,80 грн за кубометр, «Евода Трейд» КП «Луцькводоканал» із ціною 7,88 грн за кубометр, «Черкасигаз Збут» і «Уманьгаз Збут» із ціною 7,89 грн за кубометр, а також ГК «Нафтогаз України» з ціною 7,96 грн за кубометр.

Загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр. А найпоширеніший річний цінник на газ у червні становить 7,98–7,99 грн за кубометр.

Ще понад 20 постачальників продаватимуть клієнтам із річними тарифними планами кубометр палива за ціною від 9,20 грн і до 13,50 грн.

Здорожчання проїзду у Вінниці

У Вінниці з 1 червня 2021 року до 10 грн здорожчає проїзд у маршрутних таксі.

Водночас тариф у розмірі 12 грн за одну поїздку платитимуть мешканці приєднаних до Вінниці громад на маршрутах №30А та №30Б, а також на маршруті №25Н, який перевозить пасажирів з 22.00 до 6.00.

Долар може подешевшати

У червні вартість американської валюти може опуститися до 27,2-27,3 грн/$. Наближення кінця місяця і відшкодування ПДВ, яке обмежить пропозицію валюти, будуть тиснути на гривню. У травні іноземці майже не скуповували валюту під дивіденди (традиційно на початку місяця), тому скупка в червні може бути в подвійному розмірі.

Частково курс залежить і від нашої співпраці з МВФ, адже успішне партнерство допомагає залучати інших іноземних кредиторів і заповнювати «дірку» в бюджеті.

«Якщо співпраця з МВФ продовжиться і Україна отримає ще один транш, то до кінця року долар буде в межах 27,5 грн. Без співпраці – близько 28,5 грн», – заявив Обозревателю старший аналітик «Альпарі» Вадим Іосуб.

Обмеження руху для вантажівок

Із 1 червня в Україні почнуть діяти сезонні правила для великогабаритного транспорту. Вони вводяться щороку на початку літнього сезону, щоб зберегти автомобільні дороги загального користування.

Рух вантажівок з фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн можуть обмежувати, якщо денна температура повітря становитиме +28°C і більше.

Але це правило не поширюється на вантажівки, які:

перевозять небезпечні та швидкопсувні товари;

перевозять живих тварин і птицю;

перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Основна сесія ЗНО

У червні майбутні вступники продовжать складати зовнішнє незалежне оцінювання. Так, вже 1 числа вони писатимуть тест з української мови, а також з української мови та літератури, який є обов’язковим.

Крім цього, абітурієнти складатимуть ЗНО з таких предметів:

4 червня – історія України;

7 червня – фізика;

10 червня – біологія;

15 червня – географія.

Електронні лікарняні

В Україні з 1 червня у тестовому режимі почне працювати система електронних лікарняних. Її запустять у пілотному форматі у 200 лікарнях. Повноцінно система запрацює з 1 вересня.

Спершу електронні лікарняні діятимуть разом з паперовим документом. Але е-лікарняний зможуть отримати тільки ті пацієнти, які є в електронній системі охорони здоров’я.

Вихідні у червні

У червні в українців будуть додаткові вихідні за рахунок одного державного та одного церковного свята. У червні буде 20 робочих днів і 10 вихідних. Додатковими вихідними днями стануть понеділок, 21 червня і понеділок, 28 червня.

20 Червня відзначатиметься Трійця й українці отримають три вихідні дні поспіль - 19, 20 і 21 червня.

А 28 червня – День Конституції, відповідно вихідними стануть 26, 27 і 28 червня.