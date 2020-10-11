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    Політика

    ЦВК не рекомендує українцям йти на вибори з паспортом в додатку «Дія»

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    ЦВК не рекомендує українцям йти на вибори з паспортом в додатку &laquo;Дія&raquo; - ЦВК не рекомендує українцям йти на вибори з паспортом в додатку «Дія»
    ЦВК не рекомендує українцям йти на вибори з паспортом в додатку «Дія»

    Виборцю для встановлення особи необхідно буде зняти маск

    ЦВК не рекомендує голосувати на місцевих виборах з паспортом в додатку «Дія».

    Про це секретар Центральної виборчої комісії Олена Гатаулліна повідомила у Facebook.

    «Рекомендую всім виборцям йти на дільницю з паспортом у вигляді книжечки або ІD-картки», – написала вона.

    Це аргументується тим, що пред‘явити паспорт для отримання бюлетеня в додатку «Дія» можна буде лише за умови наявності у ДВК технічних пристроїв, за допомогою яких можна перевірити такий паспорт.

    Але наразі таких пристроїв у ДВК немає.

    Також серед рекомендацій Гатаулліна нагадує, що виборцю для встановлення особи необхідно буде зняти маску.

    Крім того, при перевірці паспорта, сторінку з місцем реєстрації члену ДВК перевіряти не потрібно, адже тепер виборча адреса це не завжди адреса місця реєстрації.

    Відсутність в паспорті вклеєного в 25/45 років фото не є підставою для не видачі бюлетеня.

    Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. 

    Українці будуть обирати міського голову, а також депутатів місцевих рад всіх рівнів.

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