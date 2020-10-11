ЦВК не рекомендує українцям йти на вибори з паспортом в додатку «Дія»
Виборцю для встановлення особи необхідно буде зняти маскЦВК не рекомендує голосувати на місцевих виборах з паспортом в додатку «Дія».
Про це секретар Центральної виборчої комісії Олена Гатаулліна повідомила у Facebook.
«Рекомендую всім виборцям йти на дільницю з паспортом у вигляді книжечки або ІD-картки», – написала вона.
Це аргументується тим, що пред‘явити паспорт для отримання бюлетеня в додатку «Дія» можна буде лише за умови наявності у ДВК технічних пристроїв, за допомогою яких можна перевірити такий паспорт.
Але наразі таких пристроїв у ДВК немає.
Також серед рекомендацій Гатаулліна нагадує, що виборцю для встановлення особи необхідно буде зняти маску.
Крім того, при перевірці паспорта, сторінку з місцем реєстрації члену ДВК перевіряти не потрібно, адже тепер виборча адреса це не завжди адреса місця реєстрації.
Відсутність в паспорті вклеєного в 25/45 років фото не є підставою для не видачі бюлетеня.
Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.
Українці будуть обирати міського голову, а також депутатів місцевих рад всіх рівнів.