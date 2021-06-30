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    Літаючий автомобіль уже не мрія, а реальність. Журналістам презентували AirCar

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    AirCar перетворюється з автомобіля на літак за дві хвилини 15 секунд - Літаючий автомобіль уже не мрія, а реальність. Журналістам презентували AirCar
    AirCar перетворюється з автомобіля на літак за дві хвилини 15 секунд
    Фото:ВВС

    У повітрі машина розвинула швидкість 170 км/год

    Гібридний автомобіль-літак AirCar уперше здійснив 35-хвилинний тестовий переліт. Політ відбувся між словацькими аеропортами у Нітрі та Братиславі. Про це повідомляє ВВС

    Машина-літак оснащена двигуном BMW і працює на звичайному бензиновому паливі.

    Його розробник, професор Стефан Кляйн, стверджує, що він може пролетіти близько 1000 км на висоті 2500 м і вже має 40 годин нальоту.

    AirCar перетворюється з автомобіля на літак за дві хвилини 15 секунд. А вузькі крила складаються з боків транспортного засобу.

    За кермом був сам розробник Стефан Кляйн. Він доїхав на авто до злітної смуги міжнародного аеропорту у словацькій Нітрі, де воно злетіло, і за 35 хвилин успішно приземлилося в аеропорту Братислави, а потім поїхав у центр міста.

    За процесом спостерігали журналісти, яких спеціально запросили. У повітрі машина розвинула швидкість 170 км/год. AirCar може перевозити двох людей, її максимальна вантажність – 200 кг.

    На відміну від дронів-таксі, AirCar не може злітати й приземлятися вертикально і потребує злітно-посадкової смуги.

    Тим часом, японська компанія Panasonic продала свою частку в Tesla, але продовжить випускати акумулятори для американського виробника електромобілів.

    «Компанія, яка базується в Осаці, заявляє, що продаж є результатом перегляду її стратегії щодо володіння акціями та не вплине на ділове партнерство фірм», – ідеться в повідомленні.

    Уточнюється, що вартість акцій становила близько $3,6 млрд. У 2010 році Panasonic заплатила за свою двовідсоткову частку в Tesla $30 млн, додає японське агентство. Кляйн описав отриманий досвід як «нормальний» і «дуже приємний».

    Теги: політ літак автомобіль BMW
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    Літаючий автомобіль уже не мрія, а реальність. Журналістам презентували AirCar