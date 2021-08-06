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    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні

    •  glavcom.ua
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    Ще нерозмитнений електричний кросовер&nbsp;Volvo XC40 Recharge&nbsp;в Україні - Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні
    Ще нерозмитнений електричний кросовер Volvo XC40 Recharge в Україні
    Фото: Glavcom.ua

    Український офіс Volvo оголосив ціни на перший електромобіль марки – кросовер XC40 Recharge

    В Україні оголошено на кросовер Volvo XC40 Recharge. Це не просто перший електромобіль марки у нашій країні. Це взагалі перший електромобіль шведів.

    Отже, у вітчизняних автосалонах буде доступно дві комплектації:

    • XC40 Recharge Plus – від 1,6 мільйона гривень;
    • XC40 Recharge Pro (топова версія) – від 1,73 мільйона гривень.

    У Pro-комплектації вже включено в базове оснащення:

    • Панорамний дах із сонцезахисною шторкою з електричним регулюванням;
    • Сидіння водія з електричним регулюванням кута нахилу та висоти із функцією пам'яті;
    • Камера кругового огляду 360;
    • Parking assistance (3-го покоління — спереду, ззаду, збоку).

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    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні
    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні
    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні
    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні
    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні
    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні
    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні
    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні
    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні
    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні
    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні
    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні
    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні
    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні
    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні
    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні
    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні
    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні
    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні
    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні

    Volvo XC40 Recharge оснащено електричною силовою установкою з двома моторами потужністю більше 400 кінських сил. Крутний момент – 660 Нм.

    До 100 кілометрів на годину електромобіль прискорюється менш ніж за 5 секунд. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 180 кілометрів на годину.

    Запас ходу – близько 400 кілометрів (за циклом WLTP). Зарядити батарею до 80% можна за 40 хвилин. Але для цього знадобиться швидка зарядка потужністю 150 кіловат.

    В салоні – інформаційно-розважальна система, що працює під управлінням операційної системи Android. Вона підтримує всі основні сервіси Google, спеціальні додатки та оновлення програмного забезпечення «по повітрю».

    А ще Android тісно інтегровано в бортову електроніку. І електромобіль може отримувати від Google Maps інформацію про обмеження швидкості, дані про різки повороти або затори. Але навряд чи ця опція буде працювати в Україні.

    Головнимb конкурентами Volvo XC40 Recharge в Україні стануть такі електричні кросовери, як Jaguar I-Pace, BMW iX, Audi e-tron та Mercedes EQC. Всі вони теж вже офіційно продаються в Україні.

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    Теги: Електромобілі кросовери Volvo XC40 Volvo
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    Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні