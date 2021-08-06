Оголошено ціни на перший електромобіль Volvo в Україні

Ще нерозмитнений електричний кросовер Volvo XC40 Recharge в Україні

Український офіс Volvo оголосив ціни на перший електромобіль марки – кросовер XC40 Recharge

В Україні оголошено на кросовер Volvo XC40 Recharge. Це не просто перший електромобіль марки у нашій країні. Це взагалі перший електромобіль шведів.

Отже, у вітчизняних автосалонах буде доступно дві комплектації:

XC40 Recharge Plus – від 1,6 мільйона гривень;

XC40 Recharge Pro (топова версія) – від 1,73 мільйона гривень.

У Pro-комплектації вже включено в базове оснащення:

Панорамний дах із сонцезахисною шторкою з електричним регулюванням;

Сидіння водія з електричним регулюванням кута нахилу та висоти із функцією пам'яті;

Камера кругового огляду 360;

Parking assistance (3-го покоління — спереду, ззаду, збоку).

Volvo XC40 Recharge оснащено електричною силовою установкою з двома моторами потужністю більше 400 кінських сил. Крутний момент – 660 Нм.

До 100 кілометрів на годину електромобіль прискорюється менш ніж за 5 секунд. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 180 кілометрів на годину.

Запас ходу – близько 400 кілометрів (за циклом WLTP). Зарядити батарею до 80% можна за 40 хвилин. Але для цього знадобиться швидка зарядка потужністю 150 кіловат.

В салоні – інформаційно-розважальна система, що працює під управлінням операційної системи Android. Вона підтримує всі основні сервіси Google, спеціальні додатки та оновлення програмного забезпечення «по повітрю».

А ще Android тісно інтегровано в бортову електроніку. І електромобіль може отримувати від Google Maps інформацію про обмеження швидкості, дані про різки повороти або затори. Але навряд чи ця опція буде працювати в Україні.

Головнимb конкурентами Volvo XC40 Recharge в Україні стануть такі електричні кросовери, як Jaguar I-Pace, BMW iX, Audi e-tron та Mercedes EQC. Всі вони теж вже офіційно продаються в Україні.