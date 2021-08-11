  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Китайський електромобіль став бестселером в Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Електричний кросовер&nbsp;JAC iEVS4 - Китайський електромобіль став бестселером в Україні
    Електричний кросовер JAC iEVS4
    Фото з відкритих джерел

    В липні найпопулярнішою моделлю на ринку нових електромобілів в Україні став китайський Jac iEVS4

    В липні 2021 року найбільш продаваним електромобілем в Україні на ринку нових машин став китайський кросовер Jac iEVS4. За місяць українці купили 16 електричних «Джеків», повідомляє асоціація «Укравтопром».

    Jac iEVS4 – єдиний електричний китайський автомобіль, який представлено в Україні офіційно. Хоча навіть неофіційні китайські електромобілі на українському ринку знайти досить важко.

    iEVS4 – м’яко кажучи, не найкращий електромобіль сучасності. Кросовер пропонують з електромотором потужністю 115 кінських сил і 270 Нм крутного моменту. Авто розганяється до «сотні» за 11 секунд.

    Живиться двигун від батареї ємністю 39 кіловат-годин, яка забезпечує до 280 кілометрів ходу без підзарядки. Але ці дані вказано за застарілою системою NDEC. Тож, реальний запас ходу буде меншим.

    В експрес-режимі на заряд до 100% від трифазної мережі під година. А в звичайному - близько семи годин. Зарядить батарею можна і від побутової розетки, однак це займе 12 годин.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Теги: Електромобілі Jac
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Китайський електромобіль став бестселером в Україні