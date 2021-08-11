Китайський електромобіль став бестселером в Україні

В липні найпопулярнішою моделлю на ринку нових електромобілів в Україні став китайський Jac iEVS4

В липні 2021 року найбільш продаваним електромобілем в Україні на ринку нових машин став китайський кросовер Jac iEVS4. За місяць українці купили 16 електричних «Джеків», повідомляє асоціація «Укравтопром».

Jac iEVS4 – єдиний електричний китайський автомобіль, який представлено в Україні офіційно. Хоча навіть неофіційні китайські електромобілі на українському ринку знайти досить важко.

iEVS4 – м’яко кажучи, не найкращий електромобіль сучасності. Кросовер пропонують з електромотором потужністю 115 кінських сил і 270 Нм крутного моменту. Авто розганяється до «сотні» за 11 секунд.

Живиться двигун від батареї ємністю 39 кіловат-годин, яка забезпечує до 280 кілометрів ходу без підзарядки. Але ці дані вказано за застарілою системою NDEC. Тож, реальний запас ходу буде меншим.

В експрес-режимі на заряд до 100% від трифазної мережі під година. А в звичайному - близько семи годин. Зарядить батарею можна і від побутової розетки, однак це займе 12 годин.