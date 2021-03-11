Міністр культури вакцинувався у прямому ефірі (відео)

Олександр Ткаченко закликав не вестися на дезінформацію про вакцинацію від коронавірусу

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вакцинувався від коронавірусу. Це відбулося під час форуму «Україна 30».

Міністр отримав щеплення разом з низкою медичних працівників під час заходу.

На своїй сторінці у Facebook Ткаченко повідомив, що був вражений тим, як кампанія вакцинації лікарів фактично провалилася в Чернівцях. «Тому вирішив і сам взяти участь у промоції вакцинування. Особливо, враховуючи, що одну ампулу на декілька доз розділив з лікарями», – написав він.

Ткаченко закликав не вестися на дезінформацію та інформаційні провокації. «Щеплення робляться вакциною, що пройшла відповідну реєстрацію та схвалена урядами таких країн як Канада та Велика Британія», – зазначив він.

Міністр закликав усіх українських зірок та політиків взяти участь у промоції вакцинування в Україні.

Як відомо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

У вівторок, 2 березня, під час поїздки на Донбас президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу.

Також глава МОЗ Максим Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

9 березня екснардеп та член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко і народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко зробили щеплення від коронавірусу вакциною Covishield. Вони майже оголилися у процесі вакцинації. Зокрема Гончаренко повністю зняв увесь верхній одяг, а Лещенко оголив половину свого торса.

Цим політики нагадали президента України Володимира Зеленського, який для уколу роздягнувся до поясу замість того, щоб просто закатати рукав сорочки. Глава держави надихнув інтернет-гумористів на креатив.

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