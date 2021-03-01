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    Яка погода буде на великі вихідні. Синоптики дали прогноз на 5-8 березня

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    Справжню весну доведеться ще почекати кілька тижнів - Яка погода буде на великі вихідні. Синоптики дали прогноз на 5-8 березня
    Справжню весну доведеться ще почекати кілька тижнів
    Фото: pixabay

    6-8 березня очікується невеликий мокрий сніг або дощ

    Погода в Україні в Міжнародний жіночий день, 8 березня, буде холодною й мокрою. Вдень температура опуститься до -3 градусів, розповіла начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко, передає Obozrevatel.

    За її словами, 6-8 березня очікується невеликий мокрий сніг або дощ. На півдні температура може піднятися до +8 градусів, а на решті території України буде до -3 градусів. Вночі температура повітря опуститься до -6.

    «Це абсолютно типова погода для передвесни. Але прогноз попередній, він може змінитися. До 4 березня погода буде приблизно такою – близько 0 градусів», – розповіла Адаменко.

    Також вона зазначила, що справжню весну доведеться ще почекати кілька тижнів.

    Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що впродовж 5, 6, 7 березня у Києві похолодає. Помірні опади з'являться 5-го березня у північних, західних та почасти центральних областях.

    Із першого по третє березня на частині території країни очікується невеликий сніг, що переходитиме у дощ. Погода в Україні в перші дні березня буде помірно холодною. Температура повітря щодня буде поступово підвищуватися.

    За словами заступника директора Укргідрометцентру Анатолія Прокопенка, температура в першому місяці весни виявиться близькою до норми багаторічних спостережень.

    Як прогнозують народні синоптики, весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь із початку квітня.

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    Теги: 8 березня прогноз погоди свята весна
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