Яка погода буде на великі вихідні. Синоптики дали прогноз на 5-8 березня

Справжню весну доведеться ще почекати кілька тижнів

6-8 березня очікується невеликий мокрий сніг або дощ

Погода в Україні в Міжнародний жіночий день, 8 березня, буде холодною й мокрою. Вдень температура опуститься до -3 градусів, розповіла начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко, передає Obozrevatel.

За її словами, 6-8 березня очікується невеликий мокрий сніг або дощ. На півдні температура може піднятися до +8 градусів, а на решті території України буде до -3 градусів. Вночі температура повітря опуститься до -6.

«Це абсолютно типова погода для передвесни. Але прогноз попередній, він може змінитися. До 4 березня погода буде приблизно такою – близько 0 градусів», – розповіла Адаменко.

Також вона зазначила, що справжню весну доведеться ще почекати кілька тижнів.

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що впродовж 5, 6, 7 березня у Києві похолодає. Помірні опади з'являться 5-го березня у північних, західних та почасти центральних областях.

Із першого по третє березня на частині території країни очікується невеликий сніг, що переходитиме у дощ. Погода в Україні в перші дні березня буде помірно холодною. Температура повітря щодня буде поступово підвищуватися.

За словами заступника директора Укргідрометцентру Анатолія Прокопенка, температура в першому місяці весни виявиться близькою до норми багаторічних спостережень.

Як прогнозують народні синоптики, весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь із початку квітня.