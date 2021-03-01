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    Чи треба святкувати 8 березня? Голова уряду показав приклад усій країні

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    Шмигаль розповів, що дарує дружині на 8 березня білі тюльпани - Чи треба святкувати 8 березня? Голова уряду показав приклад усій країні
    Шмигаль розповів, що дарує дружині на 8 березня білі тюльпани
    Скріншот фото: відео «Світське життя»

    Денис та Катерина Шмигалі одружені вже 23 роки. Разом виховують двох доньок

    Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль не вважає Міжнародний жіночий день святом, проте своїм рідним дарує квіти. Про це очільник уряду розповів у програмі «Світське життя».

    Журналістка Катерина Осадча запитала в Шмигаля, чи його родина святкуватиме 8 березня. Прем’єр-міністр відповів, що ні, проте він на 1 та 8 березня дарує дружині, донькам та мамі квіти.

    «Ми не святкуємо цей день. Але я, звичайно, користуюся нагодою – і з першим днем весни, і з 8 березня завжди вітаю своїх дівчат та маму. Це добра нагода привітати своїх коханих», – сказав Шмигаль.

    Також премʼєр-міністр розповів, що улюблені квіти його дружини – білі тюльпани.

    Уже кілька років в Україні тривають дискусії щодо скасування вихідного в Міжнародний жіночий день. Противники апелюють до того, що це радянське свято, у лютому 2017 року Український інститут національної пам’яті розробив пропозиції щодо декомунізації календаря державних свят. Замість вихідного дня 8 березня було запропоновано встановити вихідний Шевченківський день (9 березня) та Кабмін усе ж вирішив не скасовувати вихідний у Міжнародний жіночий день.

    Нагадаємо, що «Укрзалізниця» оновила графік додаткових поїздів на 8 березня.

    Торік 8 березня піша хода «Марш жіночої солідарності», яка пройшла центром Харкова, зібрала пів тисячі прихильниць гендерної рівності. А у Львові учасниць маршу за права жінок закидали яйцями.

    У 2020 році Голови дипломатичних представництв Канади, Німеччини, Великої Британії, Франції та Європейського Союзу в Україні взяли участь у Марші за права жінок, який відбувся у Києві. Спікери акції вимагали однакових прав жінок з чоловіками, рівного представлення жінок в органах влади і ратифікації Стамбульської конвенції, яка передбачає криміналізацію насильства стосовно жінок.

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    Теги: 8 березня свята дружина Денис Шмигаль
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