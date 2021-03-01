Чи треба святкувати 8 березня? Голова уряду показав приклад усій країні

Денис та Катерина Шмигалі одружені вже 23 роки. Разом виховують двох доньок

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль не вважає Міжнародний жіночий день святом, проте своїм рідним дарує квіти. Про це очільник уряду розповів у програмі «Світське життя».

Журналістка Катерина Осадча запитала в Шмигаля, чи його родина святкуватиме 8 березня. Прем’єр-міністр відповів, що ні, проте він на 1 та 8 березня дарує дружині, донькам та мамі квіти.

«Ми не святкуємо цей день. Але я, звичайно, користуюся нагодою – і з першим днем весни, і з 8 березня завжди вітаю своїх дівчат та маму. Це добра нагода привітати своїх коханих», – сказав Шмигаль.

Також премʼєр-міністр розповів, що улюблені квіти його дружини – білі тюльпани.

Уже кілька років в Україні тривають дискусії щодо скасування вихідного в Міжнародний жіночий день. Противники апелюють до того, що це радянське свято, у лютому 2017 року Український інститут національної пам’яті розробив пропозиції щодо декомунізації календаря державних свят. Замість вихідного дня 8 березня було запропоновано встановити вихідний Шевченківський день (9 березня) та Кабмін усе ж вирішив не скасовувати вихідний у Міжнародний жіночий день.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» оновила графік додаткових поїздів на 8 березня.

Торік 8 березня піша хода «Марш жіночої солідарності», яка пройшла центром Харкова, зібрала пів тисячі прихильниць гендерної рівності. А у Львові учасниць маршу за права жінок закидали яйцями.

У 2020 році Голови дипломатичних представництв Канади, Німеччини, Великої Британії, Франції та Європейського Союзу в Україні взяли участь у Марші за права жінок, який відбувся у Києві. Спікери акції вимагали однакових прав жінок з чоловіками, рівного представлення жінок в органах влади і ратифікації Стамбульської конвенції, яка передбачає криміналізацію насильства стосовно жінок.