Чи варто їхати в Єгипет: яка погода чекає на туристів у березні

У Єгипті ця зима – найбільш тепла за останні 6 років

На узбережжя Червоного моря повертається тепло

На єгипетські курорти повертається тепло після похолодання, яке накривало Єгипет в середині лютого. Про це розповіла українка Юлія Хазем, яка живе з Шарм-ель-Шейху з сім'єю, йдеться на сайті «РБК-Україна».

«Була мінусова температура: -2, і навіть випав сніг. Але це – високо в горах. А внизу (в Шарм-ель-Шейху – ред.) я навіть колготки не одягаю, коли ввечері виходжу: довга спідниця, і все», – розповідає про період похолодання українка.

Вона додає, що з середини січня і в лютому на морі вітряно і навіть бувають піщані бурі, коли не можна вийти на вулицю.

«Пісок як туман, в очі задуває. Це один-два дні максимум. Погана погода тут довго не тримається. Може бути вітер, потім один день тихий і знову – вітер, але не сильний», – говорить Юлія Хазем.

Мешканка Шарм-ель-Шейха пояснює, що холод на курорті відчувається в основному через вітер – він холодний. Але коли вітер стихає і сонце пригріває, можна навіть обгоріти.

«Сьогодні, 25 лютого, вітру вже немає, сонечко гріє. Туристи купаються і сьогодні, і вчора купалися, коли було прохолодніше. Ця зима – найбільш тепла за останні 6 років точно. В цьому місяці було всього кілька дощових і вітряних днів», – зазначає вона.

За її словами, влітку на курорті вітер теж буває, але він теплий. Без вітру біля моря було б важко знаходитися.

Пляжі Шарм-ель-Шейха захищені від вітрів

Втім, Шарм-ель-Шейх вважається більш захищеним від вітру морським курортом Єгипту у порівнянні з іншими завдяки вигідному географічному розташуванню.

«Шарм – це гори, там є захищені від вітру пляжі в будь-який час року. А в Хургаді – рівнина, вітри там сильніше відчуваються. А ось в Марса-Аламі, куди їдуть милуватися великими морськими коровами, черепахами і коралами, погода ближче до Шарм-ель-Шейху. А поруч із Шармом є Дахаб – там досить вітряно, місце вибирають віндсерфери і кайтсерфери», – розповіла турагент Ольга Калиновська.

До речі, зараз у найближчі дні в Шарм-ель-Шейху прогнозують до 25 градусів тепла, в Хургаді – до 22 градусів, у Марса-Аламі – до 23 градусів. Швидкість вітру – до 6-15 метрів за секунду в залежності від курорту.

Де шукати найбільш тихі бухти в Єгипті

Для сім'ї Юлії Хазем, звиклої до єгипетського клімату, зимове море в Шарм-ель-Шейху часто здається холодним. Тому вона вирушає з дітьми купатися в морі в більш теплі дні, а пляжний сезон відкриває в кінці березня.

«Останній раз купалися ще 11 лютого: вода була дуже тепла, але в бухті біля Олдмаркета. Там немає понтона, а захід відразу в море – мілко і вода прогрівається добре», – розповідає про теплий пляж місцева мешканка.

Вона дає поради про те, які бухти в Шарм-ель-Шейху найкомфортніші для відпочинку в зимові місяці.

«Взимку тут може бути досить комфортно, якщо правильно вибрати місце відпочинку, а саме пляж», – зазначила українка.

Бухта Шарм-ель-Майя. Це закрита бухта біля Олдмаркета (ринок в пішій доступності теж можна віднести до плюсів) та відмінне місце для дітей. А також для тих, хто не вміє плавати: тут немає понтонів, піщаний берег і вхід в море, як в Одесі.

«Але для любителів красивого моря і коралів потрібно буде шукати інше місце, відійшовши далеко від пляжу готелю вздовж берега, або обирати інший пляж», – описує місця жінка.

У цій бухті вона радить селитися в готелі «Іберотель Палас» і «Альбатрос».

«У центрі міста Наама Бей також безвітряно. Ще тут прекрасна набережна з кафе і магазинами, відкрите море і великий вибір готелів: Новотель, Марріотт, Гафі, Газала, Марітім Джолі Віллі, Файруз (колишній Хілтон). В самому центрі вулиці Наама Бей - Хельнан Марина і Тропітель», – рекомендує вибір місць для розміщення Юлія.

«Якщо хочете поєднати корали і пологий піщаний захід у зимовий час, то вибирайте між готелями в Рас-Ум-Сід: Джас Фанара, Риф оазис Біч, Фараана біч, Риф Оазис Сентидо», – каже місцева мешканка.



У бухті Шаркс Бей теж може бути комфортно взимку, але може бути і вітряно – вгадати складно. ⠀

«Потім іде район Монтаза і Набк. Тут майже завжди вітер, але я, будучи туристкою, відпочивала в Монтазі взимку, купалася і засмагала. Можна ризикнути, враховуючи, що саме в цій частині міста кращі готелі Шарму», – підсумовує рекомендації жінка.

Нагадаємо, 24 січня в Єгипті почалася масова вакцинація від коронавірусу. В першу чергу будуть вакцинувати лікарів, які працюють з хворими на Covid-19. У грудні Єгипет отримав першу партію вакцини від коронавірусу китайської фармацевтичної компанії Sinopharm.

Єгипет ще отримає 40 мільйонів доз вакцини через альянс вакцин Gavi для 20 мільйонів осіб, або 20% від 100 мільйонів населення країни, повідомили у міністерстві охорони здоров’я Єгипту минулого тижня.