Помісна церква України розповіла, що святкують 8 березня

У цьому місяці 6-го і 27-го березня поминальні суботи

Для християн березень відкриває важливий етап у духовному житті – ПЦУ

Оскільки Великий піст цього року в православних християн стартує 15 березня, то перший день Масниці припадає на Міжнародний жіночий день. Отже, масничний тиждень триватиме з 8 березня до 14 березня, розповіли в пресслужбі помісної православної Церкви України.

«Тиждень перед Великим постом ми звемо сирним, або масляним – він розпочнеться 8 березня й завершиться Прощеною неділею 14 березня», – нагадали в ПЦУ.

У храмах 14 березня буде звершена особлива вечірня з чином прощення, коли духовенство і віряни взаємно просять один у одного прощення, щоби вступити в Чотиридесятницю з чистою душею, примирившись з усіма ближніми.

«А ще в цьому місяці молитовно вшановуватимемо пам’ять святого благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, згадуватимемо 40 мучеників, що в Севастійському озері мучилися, відзначатимемо Торжество Православ’я, Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських…», – додали в пресслужбі.

Православні свята в березні

Нагадаємо, свято Масниці – це давнє народне свято, що прийшло до нас із язичницької культури і збереглося після прийняття християнства, і в народі воно супроводжується обрядом, пов’язаним із проводами зими й зустріччю весни.

За традицією в цей час влаштовують народні гуляння, смажать найсмачніші млинці та готують вареники із сиром, а всі дійства спрямовані на те, щоби прогнати зиму й розбудити природу від сну. В Україні в усі часи головним обрядом масляного тижня були «колодки». Звідси й назва – Свято Колодія.

Православна Церква не відштовхнула народні традиції. Свято Масниці вона приурочила до початку Великого посту.