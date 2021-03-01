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    Помісна церква України розповіла, що святкують 8 березня

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    У цьому місяці 6-го і 27-го березня поминальні суботи - Помісна церква України розповіла, що святкують 8 березня
    У цьому місяці 6-го і 27-го березня поминальні суботи
    Фото: Православна Церква України

    Для християн березень відкриває важливий етап у духовному житті – ПЦУ

    Оскільки Великий піст цього року в православних християн стартує 15 березня, то перший день Масниці припадає на Міжнародний жіночий день. Отже, масничний тиждень триватиме з 8 березня до 14 березня, розповіли в пресслужбі помісної православної Церкви України.

    «Тиждень перед Великим постом ми звемо сирним, або масляним – він розпочнеться 8 березня й завершиться Прощеною неділею 14 березня», – нагадали в ПЦУ.

    У храмах 14 березня буде звершена особлива вечірня з чином прощення, коли духовенство і віряни взаємно просять один у одного прощення, щоби вступити в Чотиридесятницю з чистою душею, примирившись з усіма ближніми.

    «А ще в цьому місяці молитовно вшановуватимемо пам’ять святого благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, згадуватимемо 40 мучеників, що в Севастійському озері мучилися, відзначатимемо Торжество Православ’я, Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських…», – додали в пресслужбі.

    Православні свята в березні
    Православні свята в березні

    Нагадаємо, свято Масниці – це давнє народне свято, що прийшло до нас із язичницької культури і збереглося після прийняття християнства, і в народі воно супроводжується обрядом, пов’язаним із проводами зими й зустріччю весни.

    За традицією в цей час влаштовують народні гуляння, смажать найсмачніші млинці та готують вареники із сиром, а всі дійства спрямовані на те, щоби прогнати зиму й розбудити природу від сну. В Україні в усі часи головним обрядом масляного тижня були «колодки». Звідси й назва – Свято Колодія.

    Православна Церква не відштовхнула народні традиції. Свято Масниці вона приурочила до початку Великого посту.

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    Теги: 8 березня свята Українська православна церква традиції
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