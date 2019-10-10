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    Зеленський пояснив, чому чому не відбулася зустріч з прем‘єром Нідерландів

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    Зеленський пояснив, чому чому не відбулася зустріч з прем‘єром Нідерландів
    Фото: Наталія Сокирчук, Главком

    Глава держави: З главою уряду Нідерландів Марком Рютте у мене була велика розмова по телефону ще до обміну

    Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.

    «З главою уряду Нідерландів Марком Рютте у мене була велика розмова по телефону ще до обміну. Зустріч була підтверджена. До зустрічі з Рютте я зустрічався з Меркель. Ця зустріч затрималася, а у Рютте була запланована наступна зустріч після моєї», - зазначив президент.

    Але додав, що вчора в Офісі президента, вчора, 9 жовтня, зустрівся з міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Стефом Блоком.

    «Ми з ним зустрілися учора. Про все ми говорили. Вони знають (нідерландська сторона), розуміють, чому у мене було таке рішення (про обмін в’язнями). Всі можливості як влада для проведення слідчих дій ми їм надали. Всі розуміють, що я був правий», - резюмував президент.

    За попередніми даними, пресмарафон президента Зеленського може тривати близько 10 годин.

    Зазначимо, що на прес-марафон акредитовано понад 300 журналістів.

    «Представники медіа ставитимуть запитання президенту групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації», - повідомили  у пресслужбі, додавши, що кожне медіа отримає у відповідь на свій лист підтвердження зі вказаним часом для зустрічі з президентом.

    Як повідомляє кореспондент Главкомажурналисти ризикують не встигнути задати питання, оскільки Зеленський відповідав на одне питання близько 15 хвилин.

    Журналісти мають змогу працювати у пресцентрі, організованому на території Kyiv Food Market, де здійснюватиметься пряма трансляція інтерв’ю.

     Читайте також: Десять годин із Зеленським. Трансляція пресмарафону з президентом
    Нідерланди Володимир Зеленський президент влада
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