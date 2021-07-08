Янукович не зміг у суді спростувати те, що він не злочинець

У позовній заяві Янукович стверджував, що жодній нормальній цивілізованій людині неприємно чути про себе безпідставні звинувачення з точки зору моралі та порядності

Президент-втікач програв суд колишній нардепці і дружині ексгенпрокурора Ірині Луценко

Печерський районний суд Києва залишив без задоволення позов експрезидента України Віктора Януковича до народної депутатки VIII скликання Ірини Луценко і телеканалу «Прямий» у справі про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації. Про це повідомляє «Главком» з посилання на рішення від 7 червня.

Суть претензій президента-втікача зводилася до деяких висловлювань колишньої нардепки Ірини Луценко у програмі «Деталі» на телеканалі «Прямий». Зокрема, позивачу не сподобалися вислови, які він вважав недостовірною інформацією:

«Для мене як для політика і як для громадянина країни було несподіванкою такий достатньо легкий вирок, який був призначений українським судом злочинцю Віктору Януковичу»;

«Усі ці події були наслідком цієї державної зради екс-президента, а тепер уже злочинця Януковича»;

«Ті докази і ті статті по яких прокуратура звинувачувала злочинця Януковича мають бути доведені, вони є обґрунтованими і доводити уже в апеляційній інстанції і інші злочини вчинені злочинцем Януковичем».

На думку колишнього президента, Луценко охарактеризувала його як злочинця, як особу, котра з легкістю порушує закон та не має високих моральних цінностей. Така позиція, на думку позивача, порочить його честь, гідність та ділову репутацію, порушує його особисті немайнові права, до яких Конституцією України передбачено обов`язок ставитись з повагою, обґрунтовується тим, що жодній нормальній цивілізованій людині неприємно чути (дізнаватись) про себе безпідставні звинувачення з точки зору моралі та порядності.

Натомість представник відповідача у своєму відзиві посилався на те, що спірні висловлювання вирвані з контексту інтерв`ю. Тобто є неповними фрагментами речень, а повний текст її заяв у відповідь на питання журналістів звучав так: «Для мене, як для політика і для громадянина України, було несподіванкою такий достатньо легкий вирок, який був призначений українським судом злочинцю Януковичу»; «Всі ці події були наслідком цієї державної зради екс-президента, а тепер уже злочинця Януковича»; «Генеральна прокуратура вже заявила про те, що вона не згодна з вироком, вона буде подавати апеляцію, додатково доводити суду про те, що ті докази і ті статті, за якими прокуратура обвинувачувала злочинця Януковича, мають бути доведені, вони є обґрунтованими, і доводи вже в апеляційній інстанції й інші злочини, вчинені злочинцем Януковичем».

Таким чином, за твердження сторони відповідача, Ірина Луценко в інтерв`ю журналістам телеканалу «Прямий» висловила власну суб`єктивну думку про факт об`єктивної дійсності – обвинувальний вирок Оболонського районного суду Києва від 24 січня 2019 року стосовно Віктора Януковича.

Печерський райсуд узяв до уваги аргументи сторони відповідача і наголосив: загальновідомим фактом є винесення 24 січня 2019 року вироку Оболонським районним судом Києва у справі № 756/4855/17, яким було визнано Віктора Януковича винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада); ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України (ведення агресивної війни) та призначено йому покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Також суд врахував, що ухвалою Київського апеляційного суду від 2 жовтня 2020 року вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року, яким Віктора Януковича визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України та виправдано за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України у зв`язку з недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення, залишено без змін.

У підсудку Печерський райсуд вважав, що експрезидент не довів, що оспорювана інформація порушує його особисті немайнові права і є недостовірною.