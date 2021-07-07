Тато у декреті, зіпсований урожай та вбивство президента Гаїті. Головне за 7 липня

Раніше можливість йти у декретну відпустку мали тільки матері, а тепер і чоловіки

«Главком» підготував головні новини за 7 липня

Кабінет міністрів затвердив порядок надання декретної відпустки чоловікам в Україні. Відпустка надається одноразово на 14 днів без урахування святкових і неробочих днів. Працівник має використати декрет не пізніше 104-го дня з дня народження дитини.

Цьогоріч липневі зливи з градом завдали великої шкоди посівам. Найбільше постраждав урожай Херсонщини, Одещини та Миколаївщини.

Уряд України схвалив введення санкцій проти Білорусі. Протягом місяця санкційний список передадуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Ціни на українському ринку газу ростуть слідом за цінами на європейському ринку і вже побили історичний рекорд – 15 грн за кубометр.

Тато у декреті. Уряд затвердив порядок надання відпустки чоловікам

Кабінет міністрів затвердив порядок надання декретної відпустки чоловікам в Україні. Таке рішення уряд ухвалив під час сьогоднішнього засідання.

«Кабмін затвердив порядок надання одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини для чоловіка, батька дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі, та для бабусі, дідуся чи іншого повнолітнього родича одинокої матері», – зазначив депутат Олексій Гончаренко.

Відпустка надається одноразово на 14 днів без урахування святкових і неробочих днів. Працівник має використати декрет не пізніше 104-го дня з дня народження дитини.

Раніше можливість йти у декретну відпустку мали тільки матері. Але у середині квітня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 3695 про забезпечення рівних можливостей матері і батька по догляду за дитиною. Зазначимо, за основу цей закон Рада прийняла на початку грудня 2020 року.

І вже 9 травня набрали чинності зміни до Кодексу законів про працю, які зрівняли чоловіків із жінками у праві на декретну відпустку.

У Києві сталась стрілянина, двоє поранених

У середу, 7 липня, на проспекті Голосіївському у Києві сталася стрілянина. Працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі. На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських. Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився. Полісмена, в якого стріляли, отримав серйозне поранення руки. За словами представника МВС, зараз лікарі проводять операцію на руці поліцейського, збираючи кістки його кисті до купи.

На Гаїті застрелили президента. Що відомо

Президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили у ніч на 7 липня у ході озброєного нападу на його резиденцію. Його дружина отримала поранення, після яких пізніше померла у лікарні. Повідомляється, що приблизно о першій годині ночі група невідомих, частина з яких говорила іспанською, напала на резиденцію Моїза і застрелила президента. Крім того, вогнепальне поранення отримала перша леді країни.

Як заявив прем'єр-міністр Клод Жозеф, нападники спілкувалися один з одним іспанською мовою. На цей час міжнародний аеропорт у Порт-о-Пренсі не приймає рейси.

17 грн за кубічний метр. Ціна на газ сягнула рекордної позначки

Ціна на газ на газовому хабі TTF у Нідерландах 6 липня підскочила до понад 17 грн за кубічний метр (37,8 EUR за МВт-год) – до 13 річного максимуму (з 2008 року). Ціни зростають через зупинку газопроводу «Ямал-Европа» на планове технічне обслуговування.

Ціни на українському ринку ростуть слідом за цінами на європейському ринку і вже побили історичний рекорд – 15 грн за кубометр. Деякі постачальники газу в Україні вже пропонують газ підприємствам теплокомуненерго та ОСББ за ціною 15 грн за кубометр. Ситуація набуває загрозливих масштабів. Водночас «Газпром» відмовляється бронювати додаткові транзитні потужності для експорту газу в Европу через Україну, що й спричинило різке зростання цін на европейському ринку.

Глава ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон звинуватив «Газпром» у зловживанні монополією на ринку. Він закликав Єврокомісію вплинути на «Газпром». За його словами, єдино можливий ринковий спосіб знизити ціну – це збільшити пропозицію. … Зараз Україна постійно пропонує ринку 62 млн куб м на добу додаткових потужностей, але «Газпром» не поспішає їх використовувати. І це цілком зрозуміло – навіщо докладати зусиль для зменшення ціни, за якою ти продаєш газ?» – підкреслив він.

Аграрії бідкаються: подекуди знищено 50% урожаю. До чого готуватися споживачам

Цьогоріч липневі зливи з градом завдали великої шкоди посівам. Найбільше постраждав урожай Херсонщини, Одещини та Миколаївщини.

Сільгоспвиробники Півдня б’ють на сполох: втрати урожаю подекуди сягають 50%. Тому про рекордні показники, які прогнозували раніше, сподіватися не варто.

На Херсонщині вже випала річна норма опадів. За словами місцевих аграріїв, на тамтешніх полях справжня катастрофа – поля подекуди перетворилися на озера.

Раніше Мінагрополітики прогнозувало рекордний урожай зернових. Зазначалося, що він може досягти рекордних обсягів – понад 75 мільйонів тонн завдяки сприятливій погоді.

Санкції проти Білорусі: уряд України схвалив, але остаточне рішення за РНБО

Уряд України схвалив введення санкцій проти Білорусі. Протягом місяця санкційний список передадуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Українська сторона має намір ввести санкції з урахуванням рішень Ради ЄС про обмежувальні заходи проти причетних до фальсифікації виборів президента Білорусі у 2020 році.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив закрити територію країни для вантажного транзиту у відповідь на нові санкції Заходу. Раніше США заявили, що покарають Білорусь через закриття кордону з Україною.