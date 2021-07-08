Колишній голова правління «Нафтогазу» Коболєв каже, що понад рік виплат не отримував. У компанії заперечують

Заяви Коболєва і «Нафтогазу» кардинально різняться

Колишній голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв каже, що не отримав жодної грошової компенсації з березня 2020 року.

Про це він заявив на своїй сторінці у фейсбуці. І пообіцяв детально прокоментувати інформацію щодо компенсацій топменеджменту компанії.

«Моя реальна грошова компенсація за роботу в «Нафтогазі» за період після продовження мого контракту в березні 2020 року становила 0 гривень 0 копійок, – написав Коболєв.

Однак у «Нафтогазі» заперечують. Мовляв, платили винагороду і звітували про це. «Ймовірно, колишні топменеджери у своїх заявах про нібито невиплату мають на увазі, що бонуси отримали в інший день», – зазначили у пресслужбі компанії.

У «Нафтогазі» також пообіцяли інформувати громадськість щодо цього питання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що члени правління НАК «Нафтогаз» у збитковому для компанії 2020 році отримали 610,1 млн грн винагороди. Там ідеться, що в 2020 голова правління Андрій Коболєв отримав 347 млн грн винагороди. Частина цієї суми (338,6 млн грн) – друга частина виплат, передбачених за перемогу у Стокгольмському арбітражі.

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