Суд Москви визнав законним зняття з виборів Іллі Яшина

Яшину заборонили участь у виборах на три роки

Сам Яшин заявляє про те, що так йому мстять за підтримку Навального

Суд визнав законним зняття з довиборів до міської думи Москви глави Ради депутатів Красносільського району столиці Іллі Яшина. Позов до виборчої комісії відхилили та визнали політика особою, причетною до екстремістської діяльності.

Тепер він позбавлений права обиратися кудись протягом трьох років, повідомило Радіо Свобода з посиланням на фейсбук Яшина

Ілля Яшин впевнений, що це політичне рішення – помста за підтримку Навального і спроба не пускати його більше на жодні вибори. Адже як доказ прокуратура представила скріншоти його телеграм-каналу, де містяться заклики підтримати опозиціонера Олексія Навального і створені ним політичні структури, визнані владою «екстремістськими».

Найцікавіше, що Яшин заявляє, що у нього «ніколи в житті не було телеграм-каналу»: якась особа використала його фотографію та зареєструвала від його імені сторінку.

У червні Іллю Яшина зняли з виборів у Московській міській думі. Прихильникам Навального не можна балотуватися на виборах будь-якого рівня – якщо їхні дії будуть визнані «підтримкою екстремістської організації».

Раніше Яшина затримували.

Читайте також: