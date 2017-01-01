Японія планує відправити астронавтів на Місяць
- Вчора, 14:56
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Японія здійснить висадку на Місяць в рамках міжнародної програми з будівництва середовища на навколомісячній орбіті
Уряд Японії розраховує у 2020-х роках відправити своїх астронавтів на Місяць. Про це повідомляє видання Yomiuru.
Зазначається, що Японія має намір здійснити висадку на Місяць в рамках міжнародної програми з будівництва модульного середовища проживання Deep Space Gateway (DSG) на навколомісячній орбіті.
«Участь у міжнародному проекті освоєння космосу дозволить Японії отримати не тільки наукові дані, але і розвине її космічну галузь, зробить її більш конкурентоспроможною», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, оприлюднені перші фото корабля, який NASA будує для польоту на Марс.
Джерело: Громадське