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    Японія планує відправити астронавтів на Місяць

    Японія здійснить висадку на Місяць в рамках міжнародної програми з будівництва середовища на навколомісячній орбіті
    Уряд Японії розраховує у 2020-х роках відправити своїх астронавтів на Місяць. Про це повідомляє видання Yomiuru. Зазначається, що Японія має намір здійснити висадку на Місяць в рамках міжнародної програми з будівництва модульного середовища проживання Deep Space Gateway (DSG) на навколомісячній орбіті. «Участь у міжнародному проекті
    • Вчора, 14:56
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    Японія здійснить висадку на Місяць в рамках міжнародної програми з будівництва середовища на навколомісячній орбіті

    Уряд Японії розраховує у 2020-х роках відправити своїх астронавтів на Місяць. Про це повідомляє видання Yomiuru.

    Зазначається, що Японія має намір здійснити висадку на Місяць в рамках міжнародної програми з будівництва модульного середовища проживання Deep Space Gateway (DSG) на навколомісячній орбіті.

    «Участь у міжнародному проекті освоєння космосу дозволить Японії отримати не тільки наукові дані, але і розвине її космічну галузь, зробить її більш конкурентоспроможною», — йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, оприлюднені перші фото корабля, який NASA будує для польоту на Марс.

    Джерело: Громадське

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