Японія планує відправити астронавтів на Місяць

Японія здійснить висадку на Місяць в рамках міжнародної програми з будівництва середовища на навколомісячній орбіті

Уряд Японії розраховує у 2020-х роках відправити своїх астронавтів на Місяць. Про це повідомляє видання Yomiuru. Зазначається, що Японія має намір здійснити висадку на Місяць в рамках міжнародної програми з будівництва модульного середовища проживання Deep Space Gateway (DSG) на навколомісячній орбіті. «Участь у міжнародному проекті