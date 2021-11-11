  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Мороз і сонце: прогноз погоди на 11 листопада

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У четвер в Україні опадів не прогнозується - Мороз і сонце: прогноз погоди на 11 листопада
    У четвер в Україні опадів не прогнозується
    Фото: glavcom.ua

    Сьогодні очікується до -9

    У четвер, 11 листопада, в Україні буде сухо та сонячно. Вночі синоптики прогнозують у східних областях місцями до -9 градусів морозу, а вдень найтепліше буде на Івано-Франківщині – до +12. Такі дані Укргідрометцентру.

    У північних областях сьогодні вночі та вранці -1…-5, вдень – від +5 до +8 градусів.

    На півдні країни вночі теж заморозки до -5, а вдень повітря прогріється до +9.

    У центрі вночі до -3…-6, вдень +4…+8.

    На сході України вночі буде холодно – до -5…-9, а вдень +2…+5.

    У західних регіонах нічна температура коливатиметься в діапазоні -1…-5, вдень прогнозують від +6 до +12 градусів.

    ukraine_1_05

    Погода у Києві 11 листопада також буде сонячною, без опадів. Вночі -2…-4, вдень +6…+8.

    Читайте також:
    Теги: прогноз погоди повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мороз і сонце: прогноз погоди на 11 листопада