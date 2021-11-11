Мороз і сонце: прогноз погоди на 11 листопада

У четвер в Україні опадів не прогнозується

Сьогодні очікується до -9

У четвер, 11 листопада, в Україні буде сухо та сонячно. Вночі синоптики прогнозують у східних областях місцями до -9 градусів морозу, а вдень найтепліше буде на Івано-Франківщині – до +12. Такі дані Укргідрометцентру.

У північних областях сьогодні вночі та вранці -1…-5, вдень – від +5 до +8 градусів.

На півдні країни вночі теж заморозки до -5, а вдень повітря прогріється до +9.

У центрі вночі до -3…-6, вдень +4…+8.

На сході України вночі буде холодно – до -5…-9, а вдень +2…+5.

У західних регіонах нічна температура коливатиметься в діапазоні -1…-5, вдень прогнозують від +6 до +12 градусів.

Погода у Києві 11 листопада також буде сонячною, без опадів. Вночі -2…-4, вдень +6…+8.

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