Мороз і сонце: прогноз погоди на 11 листопада

Мороз і сонце: прогноз погоди на 11 листопадаграфіка
Сьогодні очікується до -9
У четвер, 11 листопада, в Україні буде сухо та сонячно. Вночі синоптики прогнозують у східних областях місцями до -9 градусів морозу, а вдень найтепліше буде на Івано-Франківщині – до +12. Такі дані Укргідрометцентру.
У північних областях сьогодні вночі та вранці -1…-5, вдень – від +5 до +8 градусів.
На півдні країни вночі теж заморозки до -5, а вдень повітря прогріється до +9.
У центрі вночі до -3…-6, вдень +4…+8.
На сході України вночі буде холодно – до -5…-9, а вдень +2…+5.
У західних регіонах нічна температура коливатиметься в діапазоні -1…-5, вдень прогнозують від +6 до +12 градусів.
Погода у Києві 11 листопада також буде сонячною, без опадів. Вночі -2…-4, вдень +6…+8.