Сухо та ясно: якою буде погода в п’ятницю, 12 листопада

У п’ятницю в Україні буде без опадів

Уночі очікуються морози, проте вдень потепліє

У п'ятницю, 12 листопада, вночі очікується мінусова температура, проте вдень потеплішає. Як прогнозує синоптикиня Наталія Діденко, температура у п'ятницю у середньому складатиме +7...+12, на півночі та сході буде прохолодніше – до +4...+10 градусів.

Найближчим часом погоду в країні визначатиме антициклон – сухо та ясно буде у більшості областей України. Північну та північно-східну частину країни може «зачепити» хмарністю атмосферний фронт.

«У Києві 12 листопада ніч очікується холодною, але без особливих мінусів, вдень у п'ятницю буде до +7…+8 градусів. Може збільшитися хмарність і тому відчуватимемо холод сильніше, ніж фактичний. Суттєвих опадів у столиці не очікується» , – повідомляє Наталія Діденко.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде сонячно. Температура повітря на заході +6...+10, найтепліше буде на Закарпатті – до +12. Уночі 0...-3.

На півдні удень повітря прогріється до +13, а от уночі можливі приморозки від +2 до -1.

На сході буде без опадів, удень +7...+10, уночі мороз до -3.

На півночі буде сухо, удень потепліє до +6...+8, уночі приморозить 0...-1.

Наступного тижня в Україні похолодає.

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