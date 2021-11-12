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    Сухо та ясно: якою буде погода в п’ятницю, 12 листопада

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    У п&rsquo;ятницю в Україні буде без опадів - Сухо та ясно: якою буде погода в п’ятницю, 12 листопада

    У п’ятницю в Україні буде без опадів

    Фото: glavcom.ua

    Уночі очікуються морози, проте вдень потепліє

    У п'ятницю, 12 листопада, вночі очікується мінусова температура, проте вдень потеплішає. Як прогнозує синоптикиня Наталія Діденко, температура у п'ятницю у середньому складатиме +7...+12, на півночі та сході буде прохолодніше – до +4...+10 градусів.

    Найближчим часом погоду в країні визначатиме антициклон – сухо та ясно буде у більшості областей України. Північну та північно-східну частину країни може «зачепити» хмарністю атмосферний фронт.

    «У Києві 12 листопада ніч очікується холодною, але без особливих мінусів, вдень у п'ятницю буде до +7…+8 градусів. Може збільшитися хмарність і тому відчуватимемо холод сильніше, ніж фактичний. Суттєвих опадів у столиці не очікується» , – повідомляє Наталія Діденко.

    За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде сонячно. Температура повітря на заході +6...+10, найтепліше буде на Закарпатті – до +12. Уночі 0...-3.

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    На півдні удень повітря прогріється до +13, а от уночі можливі приморозки від +2 до -1.

    На сході буде без опадів, удень +7...+10, уночі мороз до -3.

    На півночі буде сухо, удень потепліє до +6...+8, уночі приморозить 0...-1.

    Наступного тижня в Україні похолодає.

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    Теги: прогноз погоди повітря
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    Сухо та ясно: якою буде погода в п’ятницю, 12 листопада