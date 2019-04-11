Юнкер заявив, що Британія братиме участь у європейських виборах



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Єврокомісія повністю задоволена результатами, які погодили лідери держав і урядів ЄС

Євросоюз не поновлюватиме переговорів навколо угоди про вихід Британії з ЄС, водночас країна візьме участь у європейських виборах, які відбудуться у травні поточного року.

Про це на прес-конференції за підсумками засідання Європейської ради у Брюсселі, що завершилося глибокої ночі, заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

«У червні, коли ми зустрінемося знову, ми не будемо проводити повторні переговори між собою або з Великою Британією про ту домовленість, якої було досягнуто місяць тому. Угода про вихід має поважатися у повному обсязі. Ми не хочемо, щоб вона бралася під сумнів, тому що це підриватиме угоду backstop, яку ми погодили з ірландськими друзями (передбачає комплекс заходів для запобігання встановленню жорсткого кордону з Ірландією - ред). Я думаю, ірландські друзі задоволені бачити, що їхні бажання та занепокоєння враховані друзями в Євросоюзі. Тож, імовірно, відбудуться європейські вибори в Великобританії на цій основі», - зазначив президент Єврокомісії.

Він зауважив, що Єврокомісія повністю задоволена результатами, які погодили лідери держав і урядів ЄС на зустрічі у Брюсселі. Жан-Клод Юнкер припустив, що, ймовірно, 27 членів ЄС матимуть нагоду зустрітися разом без Великої Британії, аби обговорити подальший розвиток.

«Сьогодні ми нагадали нашим британським колегам, що слід дотримуватися принципів щирої співпраці з усіма країнами-членами. Тож ми переконані, що Британія поважатиме власні зобов’язання… Правила є правилами. Ми маємо поважати європейський закон, а потім подивимося, що станеться», - додав Юнкер.

Нагадаємо, на екстреному саміті в Брюсселі досягнута згода 27 держав-членів ЄС щодо перенесення строку Brexit (вихід Великобританії зі складу ЄС).

Як вже відомо, парламент Британії затвердив відстрочку Brexit.

Раніше Британія почала готуватися до виборів в Європарламент.

Також британці почали отримувати паспорти без позначки «ЄС».

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей направила в ЄС запит про продовження відстрочки Brexit до 30 червня. Згідно з пропозицією Мей, якщо британські парламентарі вчасно проголосують за Brexit, Велика Британія може вийти з ЄС до виборів в Європарламент 23 травня.