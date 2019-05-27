У Раді спростували згоду з президентом щодо закритих виборчих списків



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Голова Верховної Ради Андрій Парубій

Парубій підкреслив, що -ніякого компромісу і, тим більше, консенсусу не було досягнуто щодо закритих списків

На консультаціях з президентом України Володимиром Зеленським голови фракцій не досягли згоди щодо закритих виборчих списків. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає УНН.

«На сайті президента був розміщений коментар, що на консультаціях президента України з головами фракцій, я зацитую, «учасники зустрічі погодили компромісне рішення підтримати зміни до чинного закону, які скасовують мажоритарну систему та зменшують прохідний бар’єр до 3%»… І далі зазначається «питання, щодо яких напередодні був консенсус про їхнє включення до порядку денного, не здобули підтримки народних депутатів». Я хочу заявити, як учасник цієї зустрічі, ніякого компромісу і, тим більше, консенсусу не було досягнуто щодо закритих списків», - зазначив Парубій.

Крім того, він додав, що від імені голів всіх фракцій вимагає публічного надання стенограми консультацій.

Зазначимо, позиція президента України Володимира Зеленського полягає у тому, що вибори мають відбуватися за відкритими списками.

Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампаніяпозачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

Указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

24 травня народні депутати від Народного фронту оскаржили в Конституційному Суді указ президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск парламенту.

У Верховний Суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується відповідний указ президента.