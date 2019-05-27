Коломойський упевнений «відсотків на 90», що Аваков залишиться міністром



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Бізнесмен Ігор Коломойський Фото: Deutsche Welle

Ігор Коломойський про Арсена Авакова: Він всіх влаштовує, він – гарант

Бізнесмен Ігор Коломойський називає міністра внутрішніх справ Арсена Авакова гарантом і допускає, що він збереже свою посаду при президентові Володимирі Зеленському. Про це він сказав в інтерв'ю «Українській правді».

«Я думаю, Аваков знаходиться сьогодні в тому положенні, що йому взагалі ні з ким не треба йти (на вибори, - ред.). Він сам по собі величина ... Якщо він нікуди не піде, точно залишиться. Ну, відсотків 90. А він всіх влаштовує. Він – гарант», - заявив Коломойський.

Він також зазначив, що «на цих виборах, якщо вони відбудуться ідеально, поліція і органи внутрішніх справ спрацюють як на президентських».

Раніше Коломойський заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має залишитися в новому уряді при президенті Зеленському.

Згодом бізнесмен сказав, що Аваков потенційно може стати прем'єр-міністром України.

Зазначимо, що, за даними поінформованого джерела, до другого туру Аваков розпорядився припинити можливі фальсифікації на користь Петра Порошенка.

Напередодні речник штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков висловив думку, що до парламентських виборів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков буде виконувати свої функції.

Раніше бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що вважає за необхідне, щоб нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зберіг свою посаду в наступному Кабінеті міністрів.